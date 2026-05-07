Amerikan üslerinde hasar büyük

İran , savaşta ABD 'nin Ortadoğu 'daki üslerinde hangarlar, barakalar, yakıt depoları, radarlar, telekomünikasyon ve hava savunma sistemlerini vurdu.

Amerikan Washington Post gazetesine göre vurulan yapı ve ekipmanların sayısı 228'i buluyor.

Gazete bu verileri uydu fotoğraflarını inceleyerek elde etti. Amerikan üslerinde oluşan hasarın Amerikan hükümetinin açıkladığından veya daha önce basına yansıyanlardan daha fazla olduğu belirtildi.

Uydu fotoğraflarına göre bölgedeki Amerikan üslerinin yarısında barakalar, hangarlar ve depolar hasar gördü. Uzmanlar, İran'ın ABD ordusuna ağır kayıp verdirmek için askerlerin barındığı binaları hedef aldığını söyledi. İran'ın bu amaçla yakıt depoları ve altyapının yanı sıra üslerdeki yemekhane, jimnastik salonu ve barakaları vurduğu belirtildi.

EN BÜYÜK YIKIM BAHREYN VE KUVEYT'TE

Saldırılarda en fazla hasar alan ise Bahreyn ve Kuveyt'teki üsler oldu. Washington Post, bu üslerin İran topraklarına saldırı için kullanıldığından Tahran tarafından yoğun olarak vurulduğunu yazdı.

Körfez ülkelerinin bazıları Amerikan ordusunun İran'a saldırılarda topraklarını kullanmasına onay vermezken Kuveyt ve Bahreyn, ABD'nin HIMARS roketatar sistemiyle İran'ı vurmasına izin verdi.

Washington Post, bölgedeki bazı üslerin normal seviyelerde personel bulundurmak için çok tehlikeli hale geldiğini yazdı. Komutanlar bu nedenle savaşın başında personelin çoğunu bu üslerden çıkardı.

Washington Post, İran haber ajanslarında yayınlanan yüksek çözünürlüklü uydu fotoğraflarını Avrupa Birliği'nin uydu sistemi Copernicus'un uydu fotoğraflarıyla karşılaştırarak bu verilere ulaştı.

Amerikan uydu firmaları Vantor ve Planet ise Amerikan Yönetimi'nin talimatıyla savaşın başlamasından iki hafta sonra bölgeden uydu fotoğrafları servis etmeyi kısıtladı ya da tamamen durdurdu. Washington Post bu durumun İran'ın misilleme saldırılarının boyutunun anlaşılmasını güçleştirdiğini yazdı.

Gazete yine de Planet'in sınırlı da olsa servis ettiği uydu fotoğraflarını da veri toplarken kullandı.

"AMERİKAN ORDUSU HAZIRLIKSIZDI"

Uzmanlar ABD üslerinde bu kadar hasar oluşmasını birkaç faktöre bağladı. En önemli nedenin İran ordusunun tahmin edilenden daha dayanıklı çıkması oldu. Gazeteye konuşan bir uzman, ciddi bir hasara yol açmadan İran'ın füze ve dron gücünün yok edileceği yanılgısına düşüldüğünü söyledi. Amerikan ordusunun modern drone teknolojisine hazırlıklı olmadığı da anlaşıldı.

Washington Post bir yandan da askerler çekildiği için bu üslerin korunmasının hayati önem taşımaktan çıktığını yazdı. Amerikalı yetkililer, üslere artık eskisi kadar çok askerin sevk edilmeyebileceğini söyledi. Ancak bu konuda henüz nihai karar verilmedi. Amerikalı bir yetkili, Bahreyn'deki Deniz Destek Faaliyetleri Üssü'ndeki hasarın "çok büyük" olduğunu ve buradaki karargahın Florida'daki, Hava Kuvvetleri Üssü'ne taşındığını söyledi.