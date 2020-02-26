Amerika'nın Maine Eyaleti'ne yerleşmek isteyenler için seminer

Yurtdışı eğitim danışmanlığı yapan ISEWorld önderliğinde, Amerika’nın Maine Eyaleti’nden 6 yetkili eğitim, yatırım ve hukuk alanlarında seminer vermek için Türkiye’ye geldi.



Türk eğitim, yatırım ve hukuk camiasını aynı noktada toplayacak seminerler hakkında konuşan ISEWorld Genel Müdürü Gökyar Karşit, “Amerika’ya yerleşmek isteyen ve yatırım yapma arzusu taşıyan vatandaşlarımız için de bir kapı araladık” dedi.



Liseyi Türkiye’de Robert Koleji’nde okuyan, şimdi Maine Ticaret Odası’nda önemli görevleri bulunan Zeynep Türk, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesine bir Amerikalı aynı zamanda Türk olarak katkıda bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.



26 Şubat saat 16.00’da Ankara Sheraton Otel’de, 29 Şubat saat 13.00’da ise İzmir DoubleTree by Hilton’da Maine Eyaleti adına gerçekleşecek olan eş zamanlı seminerlerde eğitim, yatırım ve hukuk konuları ele alınacak.



Eğitim konularında, “Türk öğrenciler neden Maine’e gitmeliler, ne tür avantajlar elde ederler, öğrenciler Amerika’da lise okumak isterlerse ilk adım olarak ne yapmalılar” gibi sorular cevap bulacak.



Yatırım konularında ise ‘Bir Türk şirketi Amerika’da yaptırım yapmak istese, Amerika’da yatırım için hangi yolu izlemeliler, Amerika’da göçmenlik için kolay adım nedir, Green Kart dediğimiz yeşil karta nasıl ulaşabilir, bir öğrenci Amerika’da üniversite okuduktan sonra nasıl kalabilir’ sorularına cevap bulacaklar.



TÜRKLER EN ÇOK MAİNE’İ TERCİH EDİYOR



Yaşam koşulları nedeniyle Amerika’nın diğer eyaletlerine göre Maine’in Türklerin en çok tercih ettiği eyaletlerden biri olduğunu vurgulayan Main Eyaleti Eğitim ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi Zeynep Türk, “Maine Eyaleti, hem yaşam koşullarının yüksek standartlarda hem de Türk dostu olması ile dikkat çekiyor. Bölgeye yatırım yapan pek çok Türk olmasının yanı sıra, çocuklarını buradaki okullarda burslu okutan Türk aileler uygun şartları gözeterek büyük yatırımlar gerçekleştiriyor. Yaz dönemlerinde özellikle Maine Dil Okulları’nı tercih eden öğrencilerle birlikte bölgedeki Türk nüfusu da artış gösteriyor. Bu anlamda Maine Eyaleti, Türk-Amerikan yaşam tarzının bir sentezi olarak karşımıza çıkıyor. Hem yatırım hem de eğitim olanakları için büyük fırsatlardan haberdar olmak adına böyle bir zirvenin gerçekleştirilmesinden oldukça memnunuz” dedi.



AMERİKA HAYALİ OLANLARA KAPI ARALIYOR



ISEWorld Genel Müdürü Gökyar Karşit, düzenlenecek bu zirvenin Amerikalı ve Türk uzmanları bir noktada buluşturması, her iki ülkenin de birbirlerinin yöntem ve deneyimlerini paylaşması adına önemli bir rol üstlendiğini belirterek şunları söyledi, “Son zamanlarda Amerikalıların Türkiye’ye olan ilgisi arttı. Yılda bin 500’ü aşkın öğrenciyi yurt dışında eğitim hayaline kavuştururken, bugünlere geleceğimizi hiç beklememiştik. Hem öğrenciler hem de aileleri Amerika’yı eğitim ve yaşam için tercih ediyor. Bizler gerçekleştirdiğimiz temasları göz önünde bulundurduğumuzda, yalnızca eğitim için değil yatırım ve hukuk alanlarında da farklı ilerlemeleri gerçekleştirecek kapılar açabileceğimizi gördük. Böylece sadece lise ve üniversite öğrencileri ya da dilini geliştirmek isteyen kişiler için değil, Amerika’ya yerleşmek isteyen ve yatırım yapma arzusu taşıyan vatandaşlarımız için de bir kapı araladık” yorumunda bulundu.