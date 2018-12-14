Cohen, New York'ta çarşamba günü görülen ceza duruşmasında, "başkanlık seçimlerini etkilemeye çalışmak" da dahil çeşitli federal suçlardan 3 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından ilk kez Amerikan ABD News kanalına konuştu.



ABD'de 2016'da yapılan başkanlık seçimleri öncesi Trump'la ilişkileri olduğu iddia edilen Karen McDougan ve Stormy Daniels adlı kadınlara susmaları için "yasa dışı para ödemesini" Trump'ın istediğini söyleyen Cohen, "Trump bu konunun (kadınlarla ilişkisi) seçimleri nasıl etkileyeceği konusunda endişeliydi. Tabii ki de ödemeleri yapmamın yanlış olduğunu biliyordu. Bu ödemelerin amacı Trump'a ve seçim kampanyasına yardım etmekti." dedi.



Cohen, "Yanlış yaptığımı biliyordum. Çarşamba günü de tüm dünyanın önüne çıktım ve suçumu kabul ettim." ifadelerini kullandı.



"HİÇBİR ŞEKİLDE SADAKATİ HAK ETMEYEN BİRİNE SADAKAT GÖSTERDİM"



Başkan Trump'a "körü körüne" bağlı olduğu için kendine kızdığını belirten Cohen, "Gerçekten hiçbir şekilde sadakati hak etmeyen birine (Trump) sadakat gösterdim." diye konuştu.



Cohen, Trump'ın dün kendisi hakkında yaptığı "(Cohen'in) Bu suçlamaları kabul etmesinin tek nedeni, Başkanı utandırmak ve hapis cezasında indirim almaktı, onu da gerçekleştirdi.” yorumuna ilişkin, "Bu kesinlikle doğru değil. Hiçbir koşul altında Trump'ı utandırmak istemedim." yorumunda bulundu.



Trump'ın "Michael Cohen'e yasayı delmesi için asla talimat vermedim. O bir avukattı ve yasaları bilmesi gerekiyordu." ifadelerine ilişkin de Cohen, "Ortada herkesin bildiği bir gerçek var: Amerikanlar ve dünya halkı, onun (Trump'ın) söylediklerine inanmıyor. Gerçeği söylemiyor. Onun kirli işlerinin sorumluluğunu almak zorunda kalmam çok üzücü." ifadesini kullandı.



"ARTIK YALAN SÖYLEMEKTEN BIKTIM"



Cohen, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in yürüttüğü Rusya soruşturmasına saygı duyduğu için bu konu hakkında yorum yapmayacağını belirterek, Trump'ın, Rusya soruşturması hakkında doğruyu söylediğine inanmadığını vurguladı.



Hakkındaki "Kongre'ye yalan söyleme" suçlamasını kabul eden Cohen, "Artık yalan söylemekten bıktım. Başkan Trump'a sadık olmaktan bıktım. Benim ilk bağlılığım artık karıma, kızıma, oğluma ve bu ülkeye." dedi.



"TRUMP, BEYAZ SARAY'IN SİSTEMİNİ ANLAMIYOR"



Cohen, Trump'ın Beyaz Saray'daki hareketlerini de gözlemlediğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:



"(Trump) Farklı bir kişilik. İşinin ağırlığının, düşündüğünden çok daha ağır olduğu görüşündeyim. Orası (Beyaz Saray) Trump'ın emirler savurduğu ve insanların körü körüne istediklerini yerine getirdiği Trump kuruluşları gibi değil. Orasının bir sistemi var. (Trump) Sistemi anlamıyor. Bu ülkenin daha önce hiç görülmediği kadar bölündüğünü görmek üzücü. Aldığım ceza ve savcıyla yaptığım iş birliğinin sonuçlarından umduğum bir şey de bu ülkenin tekrar bir araya gelmesine yardım eden biri olarak hatırlanmak."



Cohen, "Onun (Trump'ın) hikayesindeki kötü adam ben olmayacağım." ifadelerini kullandı.



HAKKINDAKİ SUÇLAMALARI KABUL ETMİŞTİ



Cohen, Trump'la ilişkileri olduğu iddia edilen iki kadına susmaları için "yasa dışı para ödemek", seçim kampanya finansman kurallarını ihlal etmek, banka dolandırıcılığı yapmak ve Moskova'daki bir emlak projesi için Trump'a aracılık etmek gibi konularda federal yetkililere yalan söylemekle suçlanmıştı.



Hakkındaki federal suçlamaları ağustos ayında kabul eden ve sonraki aylarda Mueller'ın ekibiyle 7 kez bir araya gelerek yetkililere ifade veren Cohen, çarşamba günü 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.



Cohen'in, 6 Mart'ta cezaevine girmesi bekleniyor.