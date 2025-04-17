Amerikan şirketine el konuldu: Rusya askerlerini böyle doyuracak!

İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre, Moskova tarafından ele geçirilen ve devlet kontrolüne alınan bir Amerikan gıda şirketi, Rus ordusuna yemek sağlamak için kullanılacak.

Bu durum, Moskova'nın ABD ile yakınlaşan ilişkilerini tehdit etme potansiyeli taşıyor.

DEVLET KONTROLÜNE GEÇEN TEK AMERİKAN ŞİRKETİ



ABD ile Kremlin, Ukrayna'daki savaşı durdurmak için pazarlık yaparken, ekim ayında ele geçirilen ve devlet kontrolüne alınan tek Amerikan şirketi olan konserve gıda üreticisi Glavprodukt hedef tahtasına oturdu.



Reuters tarafından incelenen ve Glavprodukt'un yeni yönetiminden Rusya Başsavcılığı'na gönderilen mektupta, el konan şirketin Rusya Ulusal Muhafızları ve Savunma Bakanlığı'na gıda tedarikinde kullanılacağı belirtiliyor.



Glavprodukt, Los Angeles merkezli Leonid Smirnov'dan ele geçirildikten sonra Rusya'nın federal emlak yönetim ajansı Rosimushchestvo'nun kontrolüne geçti.

ABD-RUSYA İLİŞKİLERİNİN DÖNÜŞÜMÜ



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Şubat 2022'de başlayan Ukrayna savaşının ardından birçok Batılı firma Rusya'dan çekilmiş, bazılarının şirketlerine de Kremlin tarafından el konmuştu.



ABD Başkanı Donald Trump'ın ocakta göreve başlamasıyla Washington ve Moskova arasındaki buzlar da erimeye başlamıştı.

