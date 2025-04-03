Amsterdam’da araçta patlama: “Sürücü yangını kasıtlı çıkarmış olabilir”

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’ın Dam Meydanı’da bir araçta meydana gelen patlamanın ardından araç alev aldı. Amsterdam polisi, aracın sürücüsünün yangını kasıtlı olarak çıkardığından şüphelenildiğini, olasılıkla eylemi bilerek yaptığını açıkladı.



Polisin açıklamasına göre, kamera görüntüleri yangının yaşanan patlama sebebiyle çıktığına işaret ediyor. Patlama, kalabalık meydanda çok sayıda kişinin bulunduğu sırada yaşanırken, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde üzerindeki kıyafetler ateş almış bir kişinin patlamanın yaşandığı ve alev alan kırmızı aracın yakınlarında durduğu görüldü. Yangında yaralandığı görülen kişi ateş söndürüldükten sonra polis tarafından gözaltına alındı. Polis, meydanın büyük bir kısmını yayalara ve trafiğe kapatırken, patlayıcı uzmanları araçta inceleme başlattı.



SÜRÜCÜNÜN KENDİSİ DE YARALANDI



Dutch News haber sitesinin aktardığına göre, küçük kırmızı araç, Dam Meydanı’nda yayaların bulunduğu bölgeye doğru ilerledikten sonra aracın içinde küçük bir patlama yaşandı. Bu esnada kıyafetleri ateş almış bir kişi araçtan dışarı çıktı. Olayı gören bir polis aracı durdu, ardından iki polis memuru yanan araca doğru koştu. Polisin açıklamasında sürücünün yangını kasıtlı olarak çıkarmış gibi göründüğü, kendisinin de olayda yaralandığı ifade edildi.



Patlama, Dam Meydanı yakınlarında düzenlenen ve beş kişinin yaralandığı bıçaklı saldırıdan bir hafta sonra yaşandı.



