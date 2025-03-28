Amsterdam'da bıçaklı saldırı: 3'ü ağır 5 yaralı | Dam Meydanı kapatıldı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam’ın Dam Meydanı'nda düzenlenen bıçaklı saldırıda en az beş kişi yaralandı.

Sint Nicolaasstraat’taki yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Amsterdam Polisi'nin X hesabından yapılan açıklamada, "Dam Meydanı yakınlarındaki Sint Nicolaasstraat'ta yaralıların bulunduğu bir bıçaklama olayı meydana geldi. Dam'da bulunuyoruz ve bölgeyi kapattık" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bir şüphelinin olay yerinde gözaltına alındığı ve yerel saatle 15.20 civarında meydana gelen saldırının amacının henüz bilinmediği ifade edildi.

Yaralılardan birinin, gözaltına alınan şüpheli olduğu aktarıldı.

SALDIRGANI BİR VATANDAŞ DURDURDU



Açıklamada, "Bu, bıçaklama olayında 4 kurban olduğu anlamına geliyor. Şüpheli, bir vatandaşın yardımıyla etkisiz hale getirildi. Şüpheli, bacağındaki bir yaralanma nedeniyle hastaneye kaldırıldı" denildi.

Çevre sakini, kaosa rağmen polis gelene kadar saldırganı kontrol altında tutmayı başardı.



Sosyal medyada paylaşılan, şüphelinin yakalanma anına ait görüntülerde gözaltına alınan kişinin orta yaşlı bir erkek olduğu görüldü.



Hollanda basınının görgü tanıklarına dayandırdığı haberlerde kurbanların arasında kadınların da olduğu ve şüphelinin bu kişileri arkadan bıçaklayıp kaçtığı bilgisine yer verildi.

