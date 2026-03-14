Amsterdam'da Yahudi okulunda patlama

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bir Yahudi okulunda patlama gerçekleşti.

Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, atlamanın Yahudi topluluğuna yönelik hedefli bir saldırı olduğuna inandığını söyledi. Okulda hasar olduğu belirtildi. Bölgeye sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri patlamaya müdahale etti.

GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Yetkililer, saldırı sırasında okulun boş olması nedeniyle herhangi bir yaralanma yaşanmadığını açıkladı.

Polis, patlayıcı düzeneği yerleştiren kişinin güvenlik kamerasına yakalandığını belirterek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.