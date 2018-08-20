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Almanya Başbakanı Angela Merkel'den Türkiye'deki ekonomik gelişmelerle ilgili bir açıklama geldi.

Partisinin toplantısında Türkiye hakkında konuşan Merkel, "Türkiye'nin şimdilik özel bir Alman ekonomik yardımına ihtiyacı yok" dedi. Merkel'in açıklamasını parti sözcüsü aktardı.

Alman hükümeti sözcüsü Steffen Seibert da Türkiye'ye ekonomik yardımda bulunmanın gündemlerinde olmadığını söyledi.

IMF'den yardım talebinin Türkiye'nin kararı olduğunu belirten Seibert, "Ekonomik yardım yapılması ihtimali, Türk liderlerle yapacağımız görüşmelerde ana gündem maddesi olmayacak" diye konuştu.

ERDOĞAN EYLÜL AYINDA ZİYARETTE BULUNACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eylül ayında Almanya'ya resmi ziyarette bulunması bekleniyor.



"EKONOMİK İSTİKRARSIZLIK KİMSENİN ÇIKARINA DEĞİL"

Konuyla ilgili daha önce de bir açıklama yapan Merkel, "Türkiye'de ekonomik istikrarsızlık kimsenin çıkarına değil. Ancak Merkez Bankası'nın bağımsız olmasını sağlamak için her şey yapılmalı'' ifadesini kullanmıştı.

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ise ABD'nin Türkiye ve Çin'e ek gümrük vergisi uygulaması üzerinden Trump'ı eleştirmiş ve "Bu ticaret savaşı ekonomik büyümeyi hem yavaşlatıyor hem de tahrip ediyor. Yeni belirsizlikler ortaya çıkarıyor" değerlendirmesini yapmıştı.