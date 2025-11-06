Angelina Jolie’nin Ukrayna ziyareti krize dönüştü: Şoförü zorla askere alındı

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) elçisi olan Jolie, ülkenin güneyinde savaş mağduru çocuklarla buluşmak üzere Ukrayna’yı ikinci kez ziyaret etti. Ünlü oyuncu, neredeyse her gün Rus drone ve füze saldırılarına hedef olan Herson bölgesinde çocuklarla vakit geçirirken görüntülendi.

Ancak gezi sırasında Jolie’nin yerel şoförünün, askerlik şubesine bağlı görevliler tarafından “zorla askere alındığı” bildirildi. Ukrayna ordusu kısa süreli bir açıklamada olayı doğruladıysa da, ardından paylaşımı silerek “medyada yayılan bilgilerin çarpıtıldığını, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını” duyurdu.

ŞOFÖRÜN SON DURUMU BELLİ DEĞİL

Mykolaiv Askeri Kayıt Bürosu, şoförün bir askeri yedek olduğunu ve yeniden eğitim için çağrıldığını açıkladı; ancak kişinin gerçekten göreve alınıp alınmadığı netleşmedi.

Jolie'nin ayrıca, ülkeye Ukrayna hükümetine önceden haber vermeden giriş yaptığı ve bölgeye yaya ulaştığı iddia edildi.

Jolie, ziyareti hakkında sosyal medyada herhangi bir açıklama yapmadı.

Jolie, daha önce Nisan 2022’de Ukrayna’nın Lviv kentini ziyaret etmiş, savaşta yaralanan çocuklarla ve yerinden edilen ailelerle görüşmüş, onlara yeniden döneceği sözünü vermişti.