Angola: Akaryakıt zammı protestolarında 30 kişi öldü

Angola'da akaryakıt zammına karşı düzenlenen protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiği bildirildi.



Angola Ulusal Polisi (PNA) Sözcüsü Vekili Komiser Yardımcısı Mateus de Lemos Rodrigues, güvenlik güçlerinden 10 kişinin de aralarında olduğu 277 kişinin yaralandığını belirterek şunları söyledi: "Bir kez daha kamu düzenini ve halkın huzurunu tehdit eden bu barbarca eylemleri açıkça reddediyoruz. Savunma ve güvenlik güçlerimiz, her türlü istikrarsızlık girişimine karşı hazırlıklı ve teyakkuzdadır" ifadelerini kullandı.



Rodrigues, 1.515 kişinin gözaltına alındığını ve haklarında yasal süreçlerin başladığını aktardı.

CUMHURBAŞKANINDAN İLK AÇIKLAMA



Öte yandan olayların ardından ilk defa ulusa seslenen Angola Cumhurbaşkanı Joao Lourenço, ülke genelinde, özellikle başkent Luanda’da yaşanan olayları kınadı.



Cumhurbaşkanı Lourenço, söz konusu eylemleri "suç teşkil eden davranışlar" olarak nitelendirirken, yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu ifade etti.



Güvenlik güçlerinin yasal görev ve yetkileri çerçevesinde müdahalede bulunduğunu, kamu düzeninin kısa sürede yeniden sağlandığını vurgulayan Lourenço, olaylara müdahale eden güvenlik güçlerine, adalet ve sağlık kurumlarına teşekkür etti.



Akaryakıt zammı protestoları, hükümetin pahalı yakıt sübvansiyonlarının baskısını hafifletmek amacıyla dizel fiyatını üçte bir oranında artırma kararının ardından 28 Temmuz'da başkent Luanda'da başlamıştı.



Otobüs ve taksi şoförleri zammı protesto etmek için 3 günlük grev başlatmış, minibüs ve taksi birlikleri de ücretleri yüzde 50 artırmıştı.