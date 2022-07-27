Angola'da 170 karat büyüklüğünde pembe elmas bulundu

Avustralyalı maden şirketi Lucapa Diamond, Angola'da 170 karat büyüklüğünde eşine az rastlanır bir pembe elmas keşfettiğini duyurdu.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 27.07.2022 - 11:44

Angola'da 170 karat büyüklüğünde pembe elmas bulundu

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Pembe-mor elmas Hong Kong'da 29,3 milyon dolara satıldı

merkezli Lucapa Diamond şirketi, Angola'da büyük bir elmas buldu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Angola'nın Lulo maden sahasında tarihin en büyük pembe elmaslarından biri çıkarıldı.

"Lulo Gülü" adı verilen 170 karatlık pembe elmas, doğada en nadir ve saf halde bulunan elmas türü.

Elmas, "son 300 yılda kayıtlara geçen en büyük pembe elmas" oldu.

Angola Maden Kaynakları Bakanı Diamantino Azevedo ise, "Lulo'dan çıkarılan bu muhteşem pembe elmas, Angola'yı dünya sahnesinde önemli bir aktör olarak göstermeye devam ediyor" dedi.

Angola devletine ait elmas, ülkenin ticaret firması Sodiam tarafından gerçekleştirilecek uluslararası ihale ile satışa çıkarılacak.

Öte yandan 2017 yılında Hong Kong’da açık artırmaya çıkarılan 59.6 karatlık "Pembe Yıldız" adlı elmas 71.2 milyon dolara alıcı bulmuştu. Pembe Yıldız, şimdiye kadar satılan "en pahalı pembe elmas" olarak biliniyor.

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