Angola'da 170 karat büyüklüğünde pembe elmas bulundu

Avustralya merkezli Lucapa Diamond şirketi, Angola'da büyük bir elmas buldu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Angola'nın Lulo maden sahasında tarihin en büyük pembe elmaslarından biri çıkarıldı.



"Lulo Gülü" adı verilen 170 karatlık pembe elmas, doğada en nadir ve saf halde bulunan elmas türü.

Elmas, "son 300 yılda kayıtlara geçen en büyük pembe elmas" oldu.



Angola Maden Kaynakları Bakanı Diamantino Azevedo ise, "Lulo'dan çıkarılan bu muhteşem pembe elmas, Angola'yı dünya sahnesinde önemli bir aktör olarak göstermeye devam ediyor" dedi.



Angola devletine ait elmas, ülkenin ticaret firması Sodiam tarafından gerçekleştirilecek uluslararası ihale ile satışa çıkarılacak.

Öte yandan 2017 yılında Hong Kong’da açık artırmaya çıkarılan 59.6 karatlık "Pembe Yıldız" adlı elmas 71.2 milyon dolara alıcı bulmuştu. Pembe Yıldız, şimdiye kadar satılan "en pahalı pembe elmas" olarak biliniyor.