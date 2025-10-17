Ani istifa, büyüyen gerilim: Amerikan ordusunda komutan krizi

ABD’nin Orta ve Güney Amerika’daki tüm askeri operasyonlarından sorumlu Güney Komutanlığı’nın (SOUTHCOM) başındaki Amiral Alvin Holsey, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Holsey’nin istifası, Pentagon’un Karayip Denizi’nde uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere yönelik artan saldırıları sürdürdüğü sırada geldi.



ANİ İSTİFA, BÜYÜYEN GERİLİM

Normalde üç yıl süren komutanlık görevinde yalnızca bir yılı geride bırakan Holsey’nin ani ayrılış nedeni açıklanmadı.

Ancak biri görevde, biri emekli iki ABD’li yetkili, amiralin yürütülen operasyonlarla ilgili “hukuki ve etik” kaygılarını dile getirdiğini belirtti.

Savunma Bakanı Pete Hegseth, sosyal medya paylaşımında Holsey’ye “37 yıllık hizmetinden ötürü teşekkür” ederken, anlaşmazlıklara değinmedi.

Ancak Pentagon ve Kongre çevreleri, Hegseth ile Holsey arasında özellikle Venezuela’ya yönelik askeri strateji konusunda derin görüş ayrılıkları bulunduğunu aktardı.

"KOMUTA ZİNCİRİNDE İSTİKRARSIZLIK SİNYALİ"

Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi’nin kıdemli Demokrat üyesi Adam Smith, “Trump öncesinde hiçbir muharip komutanın görevini erken bıraktığını hatırlamıyorum” dedi.

Senato Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Jack Reed ise, “Karayipler’de tansiyon Venezuela ile kaynama noktasına ulaşmışken üst düzey bir komutanın ayrılması, komuta zincirinde istikrarsızlık sinyali veriyor” açıklamasında bulundu.

UYUŞTURUCU BAHANESİYLE GÜÇ GÖSTERİSİ

Eylül başından bu yana ABD özel kuvvetleri, Venezuela açıklarında “uyuşturucu taşıdığı” iddia edilen en az beş tekneye hava saldırısı düzenledi; 27 kişi öldü.

Yetkililer, asıl amacın Venezuela lideri Nicolas Maduro’yu iktidardan indirmek olduğunu kabul ediyor.

Ancak uluslararası hukuk uzmanları, ABD’nin “uyuşturucu kaçakçılarını düşman savaşçı gibi öldürme” yetkisini sorguluyor.

Çünkü ne Kongre böyle bir çatışma yetkisi verdi, ne de bu gruplar “örgütlü silahlı yapı” kriterini karşılıyor.

PENTAGON'DA TASFİYE DALGASI

Holsey, bu yıl içinde görevden alınan ya da istifaya zorlanan siyahi ve kadın subaylar zincirine katıldı.

Hegseth daha önce, Genelkurmay Başkanı Charles Q. Brown Jr., Deniz Kuvvetleri Komutanı Lisa Franchetti ve NATO Askeri Komitesi temsilcisi Shoshana Chatfield gibi isimleri de görevden almıştı.

Savunma Bakanı, geçtiğimiz ay Virginia’daki Quantico Üssü’nde yüzlerce general ve amirale hitaben yaptığı konuşmada, “fiziksel uygunluk ve disiplin” standartlarını sıkılaştıracağını söylemişti.

VENEZUELA PLANI GENİŞLİYOR

Holsey’nin ayrılışı, Trump yönetiminin CIA’ye Venezuela’da gizli operasyon izni verdiği haberinin ardından geldi.

Trump, bu izni doğrulayarak Venezuela topraklarına yönelik hava saldırısı seçeneklerini değerlendirdiklerini söyledi.

ABD’nin bölgede şu anda 10 bin askeri bulunuyor, bunların 2 bin 200’ü deniz piyadesi. Ayrıca sekiz savaş gemisi ve bir denizaltı Karayip sularında görev yapıyor.

SESSİZ BİR VEDA

1988’de Morehouse College’dan mezun olarak donanmaya katılan Holsey, kariyeri boyunca helikopter filoları ve uçak gemisi gruplarına komuta etti. 2024’te Güney Komutanlığı’nın başına geçmişti.

X hesabından yaptığı kısa açıklamada yalnızca, “SOUTHCOM ekibi ülkemizin savunmasına kalıcı katkılar sundu ve sunmaya devam edecek. Özgürlüğün simgesi olarak kalmaya odaklanın” ifadelerini kullandı.



Pentagon kaynaklarına göre, Holsey’nin yerine gelecek isim henüz belirlenmedi.