Ankara Büyükelçisi adayı Kongre'de

ABD Başkanı Biden'in Türkiye Büyükelçiliğine aday gösterdiği Flake, Dış İlişkiler Komitesi’nde soruları yanıtladı. Flake, Türkiye'nin vazgeçilmez bir NATO müttefiki olduğunu söyledi.

AP - NTV Haber 29.09.2021 - 00:49

Ankara Büyükelçisi adayı Kongre'de

ABD Başkanı Joe Biden'ın, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği eski Cumhuriyetçi Senatör Jeff Flake, Senato Dış İlişkiler Komitesinde onay oturumuna katıldı.

Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu söyleyen Flake, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

S-400'ler konusunda yaptırım uyarısı yapan Flake, Türkiye'ye NATO'ya uyumlu savunma sistemleri satılması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barışa katkı sağlayabileceğine değinen Jeff Flake, 1915 olaylarını ise soykırım olarak gördüğünü söyledi. Flake senatörken hayır oyu vermiş, soykırım değildir demişti.

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