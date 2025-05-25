Ankara Büyükelçisi duyurdu: Suriye, kayıp ABD'liler konusunda yardımcı olacak

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, dün Türkiye’de Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Barack, paylaşımında, Suriye yönetiminin ülkedeki kayıp ABD’lilerin yerinin tespit edilmesine yardım edeceğini söyledi.



Paylaşımında “Bu, ileriye doğru atılmış güçlü bir adım” ifadelerini kullanan Barrack, “Yeni Suriye hükümeti, ABD vatandaşlarının ya da kalıntılarının yerinin tespit edilmesi ve iade edilmesi konusunda ABD’ye yardım etmeyi kabul etti” diyerek Austin Tice, Majd Kamalmaz, ve Kayla Mueller’e işaret etti.



ABD Başkanı Donald Trump’ın “ABD vatandaşlarını eve getirmenin ya da kalıntılarının insan onuruna yaraşır bir şekilde onurlandırılmasının her yerde büyük bir öncelik olduğunu açık bir şekilde ifade ettiğini” anlatan Barrack, “Yeni Suriye hükümeti, bize bu taahhüt konusunda yardımcı olacak” dedi.



Barrack’ın açıklaması aynı zamanda ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırmasından bir gün sonra geldi.



TICE, KAMALMAZ VE MUELLER KİMDİR?



AFP haber ajansının haberine göre, kayıp olan ABD vatandaşlarından biri olan Tice, AFP, The Washington Post ve diğer mecralar için çalışan serbest bir gazeteciydi. Tice, Esad döneminde, 2012 yılında bir kontrol noktasında alıkonulmuştu.



Suriyeli-ABD’li fizyoterapist Kamalmaz’ın ise yine Esad döneminde, 2017 yılında gözaltına alındıktan sonra öldüğüne inanılıyor.



IŞİD tarafından kaçırılan yardım çalışanı Mueller’in ölümü, 2015 yılında IŞİD tarafından duyurulmuştu. Örgüt Mueller’in Ürdün’ün düzenlediği bir hava saldırısında öldüğünü iddia etse de ABD makamları bu iddiaya itiraz etmişti.



“LİSTEDE 11 KİŞİ DAHA VAR”



Konu hakkında bilgi sahibi Suriyeli bir kaynak, AFP’ye yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin listesinde 11 kişinin daha olduğunu, bu kişilerin hepsinin Suriyeli-Amerikalı olduğunu söyledi.



Kaynak, bir Katar heyetinin ABD’nin talebi üzerine bu ay IŞİD tarafından öldürülen Amerikalı rehinelerin kalıntıları için bir arama çalışması başlattığı bilgisini verdi.



İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) de konuya ilişkin açıklamasında, Katarlı heyetin halen Halep’te Amerika vatandaşlarının cesetlerini aradığını belirtti.



ABD’li gazeteciler James Foley ve Stephen Sotloff’un da 2014 yılında infaz edildiği anların görüntüsü yayınlanmış, İngiltere’nin başkenti Londralı El Shafee Elsheikh, 2022 yılında iki gazeteci ile yardım çalışanları Peter Kassig ve Kayla Mueller’in öldürmek için komplo kurmaktan ve bu kişileri rehin almaktan suçlu bulunmuştu.

