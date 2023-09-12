Ankara Karabağ geriliminde devrede





Ankara, Karabağ'da yükselen tansiyonun düşmesi için devrede. Pazar günü Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile göreşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la da telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iki lider bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisi için diplomatik çabalara devam edeceklerini ifade etti.



Bakü-Erivan hattında gerilim sürerken, Ankara önemli bir ismi de ağırladı.

Azerbaycan Genelkurmay Başkanı General Polkovnik Kerim Veliyev, ilk olarak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'la biraraya geldi.



Gürak mevkidaşını, Genelkurmay karargahında askeri törenle karşıladı.

Ardından da iki komutan başbaşa görüşme gerçekleştirdi.



Azerbaycan Genelkurmay Başkanı daha sonra, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından kabul edildi.



Görüşmelerde, Karabağ'da son dönemde tansiyonun yükselmesine neden olan gelişmelerin ele alındığı belirtiliyor.



Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını büyük ölçüde kurtardığı Karabağ'da, Ermenistan kontrolündeki bölgede düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimine, Bakü tepki göstermişti.



Bölgede askeri hareketlilik de artmıştı.

Ermenistan askerleri Azerbaycan mevzilerine ateş açtı Haberi Görüntüle ABD: KARABAĞ'DAKİ SEÇİMİ TANIMIYORUZ



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği basın toplantısında Karabağ'daki sözde seçimlere ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.



ABD'nin Ermenistan ve Azerbaycan'ın sorunlarını diyalog yoluyla çözmesine destek vermeye devam edeceğini ifade eden Miller, Laçın Koridoru ve Ağdam yolunun açılması çağrısını yineledi.



Miller, "Daha önce de söylediğimiz üzere Karabağ bölgesini bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanımıyoruz. Bu nedenle sözde cumhurbaşkanı seçimi sonuçlarını tanımıyoruz." açıklamasında bulundu.