Ankara'da ABD-Rusya görüşmesi

Bir tarafta CIA direktörü William Burns, diğer tarafta Rusya Dış İstihbarat Örgütü Başkanı Sergey Narişkin.



Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın istihbarat birimlerinin tepe yöneticileri, Başkent Ankara'da bir araya geldi.



CIA Direktörü Burns ile Rus mevkidaşı Narişkin'in başkanlık ettiği heyetlerin toplantısına Mİlli İstihbarat Teşkilatı'nın ev sahipliği yaptığı öğrenildi.



Ankara'daki ABD-Rusya istihbarat zirvesini ilk olarak Rus Kommersant Gazetesi duyurdu.



Kommersant gazetesi geçen hafta Rusya ve ABD'nin önümüzdeki haftalarda "Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Antlaşması" ile ilgili olarak bir danışma komisyonu toplantısı yapmayı görüştüğü bilgisini de paylaşmıştı.



Kremlin, Rus heyetin Ankara'da ABD'li yetkililerle görüştüğüne dair haberi ne doğrulayabileceğini ne de reddedebileceğini açıkladı.



Ankara'daki istihbarat zirvesini doğrulayan açıklama, bir Beyaz Saray yetkilisinden geldi.



Kimliğinin gizli kalması şartı ile konuşan Beyaz Saray yetkilisi, Burns'ün Narişkin ile görüşmesinde Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda bir müzakere yürütülmediğini belirtti.



Beyaz Saray yetkilisinin verdiği bilgilere göre istihbarat zirvesinde, nükleer silah kullanımı riski masaya yatırıldı. Burns'ün Narişkin'e olası nükleer silah kullanımının olası sonuçlarını aktardığı belirtildi.



Görüşmede CIA direktörünün, Rusya'da alıkonunan Amerikan vatandaşları konusunu da gündeme getirdiği vurgulandı.



FAHRETTİN ALTUN GÖRÜŞMEYİ TEYİT ETTİ: MİT'İN EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ev sahipliğinde ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Rus Dış İstihbarat Servisi (SVR) arasında gerçekleşen görüşme için, "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın küresel barışa sunduğu önemli katkılara bir yenisini eklemiştir" dedi.



Altun, Associated Press’e yaptığı açıklamada, CIA Direktörü Bill Burns ile SVR Başkanı Sergey Narışkin’in MİT'in ev sahipliğinde Ankara'da buluştuğunu teyit ederek, "Bu görüşme, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın küresel barışa sunduğu önemli katkılara bir yenisini eklemiştir." ifadelerini kullandı.



Toplantıda nükleer silahların kullanımı başta olmak üzere uluslararası güvenliğe yönelik tehditlerin ele alındığını kaydeden Altun, "Daha önce Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlarını buluşturan ve tahıl anlaşmasında arabuluculuk yapan Türkiye, tüm taraflarla barış için müzakere etmeye devam edecek, bu süreçte inisiyatif almaktan kaçınmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



Türk istihbarat kaynakları, bugün MİT'in ev sahipliğinde Ankara'da CIA ve SVR arasında bir görüşme gerçekleştiğini bildirmişti.

