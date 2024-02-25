Ankara'da Dendias rahatsızlğı

Yunanistan ile Turkiye iliskilerindeki olumlu atmosferin devam etmesi için çabalar devam ederken, Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın açıklamaları Ankara'da rahatsızlık yarattı.



NTV'nin edindigi bilgilere göre Dendias'ın Ocak ayından bu yana yaptığı bazı açıklamalar ve gerilimi tırmandırabilecek eylemlerinin olumlu atmosferi bozmasından endişe ediliyor.



1 Ocak tarihinde gayri askeri ada statüsündeki Limni'yi ziyaret ederek Buraya tesadüfen gelmedim" diyen, 19 Şubat'ta Yunan F-16'sı ile Güneydoğu ve Orta Ege'de uçuş yapan Dendias, son olarak Milli Muharip Uçak "Kaan"ın ilk uçuşunu gerçekleştirdiği gün "Türklerin önüne geçmek için mücadele ediyoruz." açıklaması yaptı.



KAAN dünya medyasının manşetlerinde | Asia Times: “KAAN’ın muhtemel hedefi F-35 müşterilerini yakalamak olacak” Haberi Görüntüle Dendias, ayrıca "Her iki ülke de pozitif atmosfer yaratıp Ege'de suların sakinleşmesine yönelik adımlar atsa da ben endişeliyim." açıklamasında da bulundu. Dendias'ın talimatı ile yine geçen hafta gayri askeri statüdeki adaların karasularında tatbikatlar için NOTAM ve NAVTEX yayınlanması da Ankara tarafından not edildi.