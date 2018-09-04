İdlib'de yaşanan gelişmeler ve Münbiç'teki son durum. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında, bu iki başlık arasında yoğun bir temas yaşandı.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de Ankara'da temaslarda bulundu.



Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesinde talep, Amerikan tarafından geldi. İkili ilişkiler İdlib ve Münbiç başlıkları ele alındı.



ABD SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ ANKARA'DA



Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de Başkent'te temaslarda bulundu.



Jeffrey'i ilk olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar kabul etti. Edinilen bilgiye göre görüşmede İdlib, Münbiç ve YPG'nin bölgedeki varlığı ele alındı.



Akar, Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumanması ve güvenliğin sağlanması adına bölgede her türlü tedbiri alacağını ifade etti.



YPG'nin bölgeyi tamamen terk etmesinin gereğini dile getiren Akar, Amerika'nın terör örgütüne verdiği destekten Ankara'nın nin duyduğu rahatsızlığı bir kez daha iletti.



ÇAVUŞOĞLU, ABD'NİN SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ'Nİ KABUL ETTİ



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Suriye ile Angajmandan Sorumlu Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey'i bugün kabul etti.



Özel Temsilci Büyükelçi Jeffrey'in Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından da ayrıca kabul edildiğini hatırlatan kaynaklar, görüşmelerde ABD tarafı ile Suriye konusunda yaşanan son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti.