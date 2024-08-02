Ankara'da rehine takası: Putin, dönenleri havalimanında karşıladı

Ankara'da gerçekleşen esir takasının ardından 23 rehine Almanya ve Rusya'ya döndü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dönenleri Moskova'da havalimanında karşıladı. Putin, kendilerine devlet nişanı verileceğini açıkladı.

Ankara'da rehine takası: Putin, dönenleri havalimanında karşıladı

Ankara'da gerçekleşen tarihin en büyük rehine takasının ardından 23 kişi ve 'ya döndü.

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Putin, başkent Moskova’daki Vnukovo Havalimanı’na gelerek burada takasla ’ya iade edilen kişilerin uçaktan inmesini bekledi. Uçaktan inenlerin tek tek elini sıkan Putin, ardından takas edilen kişilerle kırmızı halı üzerinde havalimanı binasına girerek burada bir konuşma yaptı.

Ankara'da rehine takası: Putin, dönenleri havalimanında karşıladı - 1

’ya verdikleri yemine sadık kaldıkları için teşekkür eden Putin, kendilerine devlet nişanı verileceğini söyledi.

Putin'e burada Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov ve Rusya Dış İstihbarat Servisi (SRV) Başkanı Sergey Narışkin eşlik etti.

Karşılamada Rusya Muhafız Alayı da hazır bulundu.

Ankara'da rehine takası: Putin, dönenleri havalimanında karşıladı - 2

MİT, bugün ABD, , Polonya, Slovenya, Norveç, ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza atmıştı.

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