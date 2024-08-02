Ankara'da rehine takası: Putin, dönenleri havalimanında karşıladı

Ankara'da gerçekleşen tarihin en büyük rehine takasının ardından 23 kişi Almanya ve Rusya'ya döndü.

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Putin, başkent Moskova’daki Vnukovo Havalimanı’na gelerek burada takasla Rusya’ya iade edilen kişilerin uçaktan inmesini bekledi. Uçaktan inenlerin tek tek elini sıkan Putin, ardından takas edilen kişilerle kırmızı halı üzerinde havalimanı binasına girerek burada bir konuşma yaptı.

Rusya’ya verdikleri yemine sadık kaldıkları için teşekkür eden Putin, kendilerine devlet nişanı verileceğini söyledi.



Putin'e burada Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov ve Rusya Dış İstihbarat Servisi (SRV) Başkanı Sergey Narışkin eşlik etti.



Karşılamada Rusya Muhafız Alayı da hazır bulundu.