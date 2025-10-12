Ankara'da Türkiye-Suriye toplantısı başladı
Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın, Ankara'da Suriyeli bakanlarla bir araya geldi.
Ankara'da Türkiye ile Suriye heyetleri arasındaki iş birliği toplantısı başladı.
Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat (MİT) Başkanı İbrahim Kalın katıldı.
Suriye heyetinde ise Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Milli Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Hüseyin El Selami yer alıyor.
Toplantıda güvenlik alanındaki iş birliği ve güncel gelişmelerin ele alındığı bildirildi.
Toplantı devam ediyor.