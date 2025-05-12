Bakan Fidan: Tarafları ateşkesi başlatmaya davet ediyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Ankara’da gerçekleşen Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, ardından mevkidaşları ile düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, Suriye'nin üçte birinin YPG işgali altında olmasının Suriye'nin karşı karşıya olduğu bir tehdit olduğuna dikkat çekerek bu konudaki gelişmeleri de bakanların kendilerinden dinleme fırsatlarının olduğunu anlattı.



Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'nin yeni kurulan hükümetin çalışmaları hakkında da kendilerine bilgi verdiği anlatan Bakan Fidan, "Suriye'ye dolaylı etkisi olan diğer konular var" diyerek Gazze'deki insanlık dramına işaret etti. Bu konuda görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Fidan, "Burada atılması gereken ne gibi adımlar var, bunları da değerlendirme fırsatımız oldu" diye konuştu.

SAFADİ: İSRAİL, SURİYE'DE İŞGAL ETTİĞİ TOPRAKLARDAN ÇEKİLMELİ



Bakan Fidan'ın ardından söz alan Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi, "Suriyeli kardeşlerimizin egemenliğini destekliyoruz" dedi. Suriye'nin çok kötü günler geçirmiş olduğunu hatırlatan Safadi, "Suriye'nin yanındayız" diye konuştu. "Suriye halkı güvenli bir hayat sürdürme hakkına sahiptir. Bu, bizim için öncelikli konular arasındadır" diyen Ürdünlü bakan, görüşmelerinde DAEŞ'e nasıl karşı konulacağının da konuşulduğunu belirtti.

"Suriye'de bazı problemler var. Biz eğer görüşlerimizi bir araya getirirsek bunların üstesinden gelebiliriz" diyen Safadi, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının ülkenin iç işlerine karıştığına dikkat çekti ve bunun tüm dünya için bir tehlike olduğunu belirtti.

Safadi, "Suriye'de yeniden yapılanma süreci başlamalıdır... Suriye halkının tamamen haklarına kavuşması gerekmektedir" değerlendirmesinde bulundu. Ürdün Dışişleri Bakanı, İsrail işgal ettiği tüm Suriye topraklarından çekilmeli ve iç işlerine karışmamalıdır" diye konuştu.

"DURUM, İNSANLIK DIŞI BİR HAL ALDI"



İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını da ele aldıklarını belirten Safadi, Gazze'de bir insanlık dramı yaşandığına dikkat çekti. "Bir an önce ateşkesin sağlanması gerekmektedir" diyen Safadi, ABD-İsrail vatandaşı esirin bugün serbest bırakılacak olmasının önemli bir gelişme olduğu yorumunu yaptı.

Filistin halkının kendi devletini kurması gerektiğine dikkat çeken Safadi, "İsrail'in saldırganlığının durması, işgalin sona ermesi konusunda aramızda görüş birliği vardır" diye konuştu. Gazze'deki durumun insanlık dışı bir hal aldığını söyleyen Ürdünlü bakan, bunun bir an önce sona ermesi gerektiğini belirtti.