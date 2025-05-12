Bakan Fidan: Tarafları ateşkesi başlatmaya davet ediyoruz
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Ankara’da gerçekleşen Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.
Bakan Fidan, ardından mevkidaşları ile düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, Suriye'nin üçte birinin YPG işgali altında olmasının Suriye'nin karşı karşıya olduğu bir tehdit olduğuna dikkat çekerek bu konudaki gelişmeleri de bakanların kendilerinden dinleme fırsatlarının olduğunu anlattı.
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'nin yeni kurulan hükümetin çalışmaları hakkında da kendilerine bilgi verdiği anlatan Bakan Fidan, "Suriye'ye dolaylı etkisi olan diğer konular var" diyerek Gazze'deki insanlık dramına işaret etti. Bu konuda görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Fidan, "Burada atılması gereken ne gibi adımlar var, bunları da değerlendirme fırsatımız oldu" diye konuştu.
SAFADİ: İSRAİL, SURİYE'DE İŞGAL ETTİĞİ TOPRAKLARDAN ÇEKİLMELİ
Bakan Fidan'ın ardından söz alan Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi, "Suriyeli kardeşlerimizin egemenliğini destekliyoruz" dedi. Suriye'nin çok kötü günler geçirmiş olduğunu hatırlatan Safadi, "Suriye'nin yanındayız" diye konuştu. "Suriye halkı güvenli bir hayat sürdürme hakkına sahiptir. Bu, bizim için öncelikli konular arasındadır" diyen Ürdünlü bakan, görüşmelerinde DAEŞ'e nasıl karşı konulacağının da konuşulduğunu belirtti.
"Suriye'de bazı problemler var. Biz eğer görüşlerimizi bir araya getirirsek bunların üstesinden gelebiliriz" diyen Safadi, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının ülkenin iç işlerine karıştığına dikkat çekti ve bunun tüm dünya için bir tehlike olduğunu belirtti.
Safadi, "Suriye'de yeniden yapılanma süreci başlamalıdır... Suriye halkının tamamen haklarına kavuşması gerekmektedir" değerlendirmesinde bulundu. Ürdün Dışişleri Bakanı, İsrail işgal ettiği tüm Suriye topraklarından çekilmeli ve iç işlerine karışmamalıdır" diye konuştu.
"DURUM, İNSANLIK DIŞI BİR HAL ALDI"
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını da ele aldıklarını belirten Safadi, Gazze'de bir insanlık dramı yaşandığına dikkat çekti. "Bir an önce ateşkesin sağlanması gerekmektedir" diyen Safadi, ABD-İsrail vatandaşı esirin bugün serbest bırakılacak olmasının önemli bir gelişme olduğu yorumunu yaptı.
Filistin halkının kendi devletini kurması gerektiğine dikkat çeken Safadi, "İsrail'in saldırganlığının durması, işgalin sona ermesi konusunda aramızda görüş birliği vardır" diye konuştu. Gazze'deki durumun insanlık dışı bir hal aldığını söyleyen Ürdünlü bakan, bunun bir an önce sona ermesi gerektiğini belirtti.
ŞEYBANİ: SURİYE ARTIK SAVAŞA DÖNEMEZ
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani de toplantıdaki konuşmasında toplantılarının hedeflerinden birinin bölgede barışın sağlanması olduğunu söyledi. Suriye'nin İsrail saldırıları ile karşı karşıya kaldığını belirten Şeybani, "İsrail hava saldırıları genel olarak sivil halk yapısını hedef alıyor" dedi, bunun tüm bölgeyi yeniden kaosa sürüklediğine dikkat çekti. İsrail'in 1974'te yapılan anlaşmaya bağlı kalması gerektiğini belirten Suriyeli bakan, "Suriye aslında birleşik bir ülkedir ve asla bölünemez... Biz istiyoruz ki ulusal bir anlaşma olsun" diye konuştu.
"Kürt kardeşlerimizin hakları gerçekten koruma altındadır ve diğer Suriyeliler ile aynı haklara sahiplerdir" diyen Şeybani, "Herkes bilsin ki Suriye artık savaş dönemez" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Şeybani, Suriye Büyükelçiliği'nin Ankara'da açılması için adım atıldığını belirtti.
"Biliyoruz ki ekonomik istikrar barışın sağlanması için çok önemlidir" diyen Şeybani, Safadi ile Şam'da yapılacak hükümetlerarası zirve konusunda anlaştıklarını ifade etti.
Suriye'ye uygulanan yaptırımların teşkil ettiği engelleri de hatırlatan Bakan Şeybani, "Artık ülkedeki ekonomik tekerin dönmesini bekliyoruz ve bunu istiyoruz" dedi. Ekonomik ablukanın kaldırılmasının Suriyelilerin ülkelerine dönmesi için önemli olduğuna işaret eden Şeybani, "Suriye bugün ileriye doğru açık bir vizyonla şimdi ileriye doğru adım atmak istiyor" diye konuştu.
"ATILACAK ADIMLARI YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ"
Açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularınna geçildi. PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı ile Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmelere dair soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanı Fidan, PKK'nın kararına işaret ederek "Bu kararın alınmasının ardından atılacak pratik adımlar var. Onları da yakından takip edeceğiz" dedi.
Fidan, PKK'nın feshine ilişkin olarak, "Bu kararın samimi şekilde uygulanması halinde geleceğimiz için herkes için çok hayırlı bir karar olacağını düşünüyorum" diye konuştu.
Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili gelişmelere de değinen Fidan, "Önümüzdeki günlerde tarafların bir uzlaşma etrafında bir araya geleceğini düşünüyorum" diyerek Rusya ve Ukrayna'ya atıfla, "Ateşkesi başlatmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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