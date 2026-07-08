Ankara'daki NATO zirvesinde sonuç bildirgesi yayımlandı

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne (NATO ) üye ülkelerin liderleri dün ve bugün başkent Ankara 'da bir araya geldi.

Liderlerin iki gün sürecek yoğun bir programının bulunduğu ve NATO tarihinin en kritik zirvelerinden biri olarak nitelenen 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında "Ankara Zirvesi Bildirisi" yayımlandı .

Bildiride, Kuzey Atlantik İttifakı'nın devlet ve hükümet başkanlarının Washington Antlaşması'nın 5'inci maddesi kapsamındaki kolektif savunmaya ve transatlantik bağına olan sarsılmaz bağlılıklarını teyit etmek üzere Ankara'da toplandığı belirtildi.

Metinde, "Birimize yapılan saldırı, hepimize yapılmış sayılır. İttifakımızın birlik, dayanışma ve kolektif gücü, özgür ve demokratik uluslardan oluşan bir milyar vatandaşımız için barış, güvenlik ve refahın temeli olmaya devam etmektedir. Caydırıcılık ve savunmaya yönelik 360 derece yaklaşımımıza bağlılığımızı sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

Müttefiklerin, Rusya'nın Avrupa-Atlantik güvenliği ile istikrarına yönelik oluşturduğu uzun vadeli tehdide ve kalıcı terör tehdidine karşı koymak amacıyla "Lahey savunma taahhüdünü" yerine getirdiği aktarıldı.

Avrupalı müttefiklerin ve Kanada'nın 2025 yılında temel savunma gereksinimlerine yönelik yatırımlarını 139 milyar dolardan fazla artırdığı kaydedilen bildiride, "Yatırımlarımız, sanayi tabanımızı ve dayanıklılığımızı güçlendirirken ihtiyaç duyduğumuz yetenekleri sağlamaktadır" denildi.

50 MİLYAR DOLARLIK YENİ TEDARİK KARARI

Bildiride, "Bugün Ankara'da 50 milyar doların üzerinde yeni tedarik açıklıyor, kolektif üretim kapasitemizi genişletmeyi ve inovasyonu hızlandırmak için sanayiyle birlikte çalışmayı taahhüt ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Müttefikler arasındaki savunma ticareti engellerini ortadan kaldırma çalışmalarının süreceği ve savunma sanayisi derinliğini ile işbirliğini en üst düzeye çıkarmak için NATO'nun ortaklıklarından yararlanılacağı duyuruldu.

Geleceğin, "daha güçlü bir NATO'da daha güçlü bir Avrupa ve modernize edilmiş bir İttifak" ile inşa edildiği vurgulandı. Avrupalı müttefiklerin ve Kanada'nın, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte çalışarak İttifak'ın savunması için daha fazla sorumluluk üstlendiği bildirildi. NATO'nun caydırıcılık ve savunmasının, uzay ve siber varlıklarla tamamlanan nükleer, konvansiyonel ve füze savunma yeteneklerinin uygun birleşimine dayandığı ifade edildi.

Metinde savunma yatırımlarına ilişkin şu doğrudan vurgular yapıldı:

"Muharebe avantajımızı korumaya kararlıyız. Silahlı kuvvetlerimizi konuşlandırma, etkinleştirme ve sürdürme yeteneğimize yatırım yapıyor; derin hassas vuruş, entegre hava ve füze savunması, insansız sistemler, en yeni teknolojiler ve istihbarat yetenekleri dahil olmak üzere tüm alanlarda yetenek hedeflerimize ulaşıyoruz. Birlikte çalışabilir bir transatlantik savaş bulutu geliştiriyor ve güçlü yapay zeka modellerini benimsiyoruz."

UKRAYNA'YA 70 MİLYAR AVROLU YARDIM TAAHHÜDÜ

Ukrayna'nın transatlantik güvenliğine katkıda bulunduğu belirtilen bildiride, müttefiklerin Ukrayna'ya özgürlüğünü, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmasında verdiği destekte birlik içinde durduğu kaydedildi.

Avrupalı müttefiklerin ve Kanada'nın ikili ve çok taraflı yollarla Ukrayna'ya yönelik güvenlik yardımının büyük çoğunluğunu finanse ettiği aktarıldı. Bu desteğin uzun vadede adil, öngörülebilir ve sürdürülebilir olması gerektiğinin altı çizildi.

Bildiride, "Müttefikler, 2026 yılı için Ukrayna'ya askeri teçhizat, yardım ve eğitim alanlarında 70 milyar avro taahhüt etmekte ve 2027 yılında da en az eşdeğer seviyeleri sürdürme yönündeki egemenlik taahhütlerini teyit etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Bu doğrultuda, Avrupa Birliği'nin Ukrayna Destek Kredisi aracılığıyla Ukrayna'ya çok yıllı finansman sağlama kararının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

İttifak'ın daha geniş güvenlik ortamını tanımlayan stratejik rekabete, yaygın istikrarsızlığa, hibrit tehditlere ve tekrarlanan şoklara yanıt vermeye ve uyum sağlamaya devam ettiği bildirildi.

Müttefikler, İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini yineleyerek, İran'ı Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer özgürlüğüne tam saygı göstermeye çağırdı. Bildirinin kapanışında, "Türkiye 'nin bize gösterdiği cömert misafirperverlik için takdirlerimizi ifade ediyoruz. Bir sonraki toplantımızı sabırsızlıkla bekliyoruz" denildi.