Ankara'daki rehine takası dünya basınında: "Sıradışı"

Rusya ile ABD dahil 7 ülke arasında gerçekleşen tarihi tutuklu takası, dünya basınında geniş yer buldu. CNN "Tarihi tutuklu takası" manşeti atarken, BBC operasyonu "sıradışı" olarak niteledi.

Ankara'daki rehine takası dünya basınında: "Sıradışı"

'da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) arabulucuğunda gerçekleşen rehine takası basınında büyük yankı buldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin yüksek tirajlı gazeteleri, 7 ülke ile arasında yapılan anlaşmanın önemine vurgu yaptı.

Washington Post, operasyonun soğuk savaştan bu yana en önemli tutsak takası olduğunu bildirirken, New York Times gazetesi "'da bugüne kadar ki en kapsamlı takas gerçekleşti. MİT ve Türkiye teşekkürü hakediyor" ifadelerini kullandı.

CNN de "Tarihi tutuklu takası" şeklinde manşet attı.

Rehine takası İngiltere basınında da geniş yer buldu.

The Times gazetesi, "Takas geçmişteki takaslarda kilit rol oynayan bir ülkenin başkenti olan Ankara'da gerçekleşti" ifadesine yer verdi.

Sky News'in haberinde ise soğuk savaştan bu yana yapılan en büyük takas olduğuna vurgu yapıldı.

BBC, operasyonu "sıradışı" olarak niteledi.

The Guardian gazetesinin haberinde, Rusya'da tutuklu bulunan çok sayıda yabancı ülke vatandaşı ile Rus siyasilerin serbest bırakılmasını içeren "büyük takasın" Ankara'da gerçekleştiği kaydedildi.

Öte yandan Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Monde, Türkiye'nin arabulucuğu ile Rusya ile büyük bir tutuklu takasının yapıldığı, 7 ülkeyi kapsayan takasın Ankara'da koordine edildiği belirtildi.

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