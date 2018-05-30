Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğn'ı "diktatör" olarak tanımlayan kapağı, demokrasi ve basın özgürlüğü çerçevesinde gördüğünü söylemişti.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Demokrasi sadece bir tarafın hakaret, küfür ve yalanlarını dayatması değil diğer tarafın görüş ve hassasiyetini dikkate almaktır. Bunun ötesi iki yüzlülüktür" dedi.



AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik de Twitter'dan, "Nefret suçu ve aleni hakaret ne zamandan beri basın özgürlüğü oldu? Sayın Macron aynı üslubun nefret dilinin kendisi için kullanılmasını uygun buluyor mu?" mesajını paylaştı.

