Türkiye AB'ye vizesiz seyahat için 72 kriterden 65'ini yerine getirmişti. 7 kriterde atacağı adımlarla ilgili pozisyon belgesini de 7 Şubat'ta AB tarafına sunmuştu.



Bugün yapılan görüşmelerde o belge üzerinde müzakereler sürdü. Görüşmelerin kritik konusu ise AB'nin Türkiye'nin terörle mücadele yasasında istediği değişiklik.



Yetkililer; "Görüşmeler olumluydu. Terörle mücadele konusunda Avrupa için de iki yıl önceki tablonun olmadığını, bazı konularda esnek olunması gerektiği mesajını verdik" dedi.

Müzakereler cuma günü de sürecek. Yetkililer, vize muafiyeti konusunda belli bir noktaya gelebilmek için aylara ihtiyaç olduğunu söylüyor.

