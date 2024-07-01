Anket: Halkın yüzde 72'si Biden'ın sağlığını başkanlık için yeterli bulmuyor

ABD’de yapılan ankette katılımcıların yüzde 72’si, ABD Başkanı Joe Biden'ın "başkan olarak görev yapacak zihinsel ve bilişsel sağlığa" sahip olmadığına inandığını söyledi.

Anket: Halkın yüzde 72'si Biden'ın sağlığını başkanlık için yeterli bulmuyor
ABD basınından 6 makale: Biden-Trump düellosundan sonra ne olacak?

ABD basınından 6 makale: Biden-Trump düellosundan sonra ne olacak?

Haberi Görüntüle

Kasımda yapılacak başkanlık seçimleri için 27 Haziran gecesi yapılan ilk canlı yayın tartışmasından sonra Biden’ın sağlık durumuyla ilgili tartışmalar devam ediyor.

CBS News/You Gov'un bugün yayınladığı ankete göre, Amerikalıların yüzde 72'si Biden'ın "başkan olarak görev yapacak zihinsel ve bilişsel sağlığa" sahip olmadığına inandığını ortaya koydu.

Ankette, Biden’ın sağlık nedeniyle başkanlık seçimlerinden çekilmesi gerektiğine inananların yüzde 46’sının Demokrat seçmenlerden oluştuğuna dikkat çekildi.

Aynı ankette Cumhuriyetçi aday ’ın başkanlık için gerekli zihinsel ve bilişsel sağlığa sahip olup olmadığı konusundaki soruya da yüzde 50’si "evet", yüzde 49’u "hayır" cevabını verdi.

İLK CANLI YAYIN TARTIŞMASI ELEŞTİRİLERE YOL AÇMIŞTI

'de, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.

Trump, program boyunca rakibine karşı net üstünlük sağlayamasa da Biden ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek bir performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştiriye maruz kalmıştı.

Demokratlar içinde Biden'ın adaylıktan çekilmesi gerektiği yönünde tartışmalar alevlenirken Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Chip Roy, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in "Anayasa'nın 25. Ek Maddesi'ni" kullanarak Başkan Biden'ı görevden alma çağrısı yapması için tasarı hazırlığında olduğunu duyurmuştu.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

DÜNYA HABERLERİ

İsrail, Gazze'de alıkoyduğu 50 Filistinli'yi serbest bıraktı

İsrail, Gazze'de alıkoyduğu 50 Filistinli'yi serbest bıraktı

Ukrayna Savaşı'nın Batı'ya faturası: Bu yıl ne kadar yardım edildi?

Ukrayna Savaşı'nın Batı'ya faturası: Bu yıl ne kadar yardım edildi?

Japonya'da yalnız ölüm salgını: "Bu yıl 68 bin kişi tek başına ölecek"

Japonya'da yalnız ölüm salgını: "Bu yıl 68 bin kişi tek başına ölecek"

Belarus sınırına Ukrayna'dan askeri yığınak iddiası: Kremlin endişeli

Belarus sınırına Ukrayna'dan askeri yığınak iddiası: Kremlin endişeli

Irak İçişleri Bakanlığı: Kerkük, Erbil ve Duhok'taki yangınların faili PKK mensupları

Irak İçişleri Bakanlığı: Kerkük, Erbil ve Duhok'taki yangınların faili PKK mensupları

Melbourne Havalimanı'nda yasa dışı faaliyetler ortaya çıktı: Çalışanlar uyuşturucu dağıttı iddiası

Melbourne Havalimanı'nda yasa dışı faaliyetler ortaya çıktı: Çalışanlar uyuşturucu dağıttı iddiası

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...