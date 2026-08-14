Anket sonuçları şaşırttı. Emeklilik birikimlerini kumara yatırıyorlar

ABD merkezli finansal teknoloji şirketi Betterment, dördüncü yıllık Perakende Yatırımcı Anketi'nde spor bahislerinin Z kuşağı yatırımcılarının emeklilik birikimlerinin hatrı sayılır bir kısmını spor bahislerine yatırdığı tespitinde bulundu.

Toplam bin ABD'linin katıldığı anketin sonuç raporuna göre Z kuşağı yatırımcılarının yarısından fazlası, - yüzde 52'si -, geçen yıl yatırım için ayırdıkları parayı spor bahislerine yönlendirdi ve yüzde 26'sı bunu uzun vadeli finansal stratejilerinin bilinçli bir parçası olarak gördüğünü belirtti.

Yatırımcıların üçte birine yakın bir kısmı ise spor bahislerinin hiçbir zaman faaliyetlerinin bir parçası olmadığını söylerken, bu oran tüm örneklemde aynı şeyi söyleyen yüzde 63'ün oldukça altında kaldı. Bu oranlar yaşla birlikte istikrarlı bir şekilde düşüyor, yaş arttıkça kumara eğilimin azaldığı gözleniyor.

Betterment CEO'su Sarah Levy yaptığı bir açıklamada, tahmin piyasasının veya spor bahislerinin “emeklilik stratejisi olmaması gerektiğini" vurguladı.

ABD'de bahis sektörünün işlem hacmi yedi yılda 17 milyar dolara yükseldi ve şu anda ülkenin 50 eyaletinin 39'unda yasal durumda.

Ocak ayında yapılan ayrı bir Northwestern Mutual anketi de, iki kategoriyi birlikte gruplandıran farklı bir metodoloji kullanarak, Z kuşağının yüzde 32'sinin tahmin piyasalarına veya spor bahislerine yatırım yaptığını veya yapmayı düşündüğünü ortaya koymuştu.