Anket: Yunanistan'da halkın çoğunluğu Miçotakis hükümetinden memnun değil

Yunanistan 'da yapılan kamuoyu araştırması, halkın çoğunluğunun Başbakan Kiryakos Miçotakis liderliğindeki hükümetin performansından memnun olmadığını ve ülkede siyasi değişim istediğini ortaya koydu.

ANT1 TV için MARC araştırma şirketinin gerçekleştirdiği ankete göre, iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi yüzde 27,2 oy oranıyla ilk sırada yer alıyor.

Eski Başbakan Aleksis Çipras'ın kurduğu Yunan Sol İttifakı Partisi (ELAS) yüzde 14 ile ikinci sırada bulunurken, ana muhalefetteki Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) yüzde 11 destek alıyor.

Partilerin oy oranlarına rağmen katılımcıların yüzde 63,5'i Miçotakis hükümetinin performansını olumsuz değerlendiriyor.

Ankete katılanların yüzde 54,1'i ülkede siyasi değişim talep ederken, yüzde 41,1'i siyasi istikrarın korunmasından yana görüş bildiriyor.

Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi, Temmuz 2019'da yapılan genel seçimleri kazanarak iktidara gelmiş, Miçotakis de ilk kez başbakanlık görevini üstlenmişti.

Haziran 2023'te düzenlenen genel seçimlerde de birinci olan parti, Miçotakis'in başbakanlık görevini sürdürmesini sağlamıştı.

Ülkede bir sonraki genel seçimlerin Mayıs 2027'ye kadar yapılması öngörülüyor.