"Anlaşma çok yakın" dedi, 37 kez tekrarladı. Trump iki aydır aynı şeyi söylüyor

ABD Başkanı Donald Trump 'ın İran ile yürütülen müzakerelerin başarıyla sonuçlanacağına yönelik açıklamaları aylardır sürüyor.

ABD Başkanı, mart ayından bu yana yaptığı açıklamalarda İran'la anlaşmanın "eli kulağında" olduğunu ya da Tahran'ın anlaşma yapmak için istekli olduğunu defalarca savundu. Amerikan yayın kuruluşu CNN'in derlemesine göre Trump, İran ile bir anlaşmanın "çok yakın" olduğunu iki ayda en az 37 kez dile getirdi.

Trump, 7 Nisan'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tarafların "anlaşmaya çok yaklaştığını" belirterek sürecin iki hafta içinde tamamlanacağını öne sürmüştü. Ancak aradan geçen iki ayı aşkın sürede herhangi bir anlaşmaya varılamadı.

MART AYINDA BAŞLADI, İRAN AÇIKLAMALARI REDDETTİ

Trump'ın bu yöndeki ilk açıklamalarından biri 23 Mart'ta geldi. Air Force One uçağında gazetecilere konuşan Trump, İran ile yürütüldüğünü söylediği görüşmelerde "neredeyse tüm temel konularda uzlaşma sağlandığını" ifade etti. Ancak İran yönetimi o dönemde müzakerelerin varlığını dahi reddetti.

Bir gün sonra Trump, İran'ın anlaşma yapmak konusunda istekli olduğunu savunarak, "Sanırım bunu sona erdireceğiz" dedi. 25 Mart'ta İran'ın "çok kötü şekilde anlaşma yapmak istediğini", 26 Mart'ta ise Tahran yönetiminin "anlaşma için yalvardığını" öne sürdü.

ATEŞKES SONRASI İYİMSER AÇIKLAMALAR

Trump'ın açıklamaları nisan ayında daha da iddialı hale geldi. 6 Nisan'da tarafların anlaşmaya çok yaklaştığını ancak süreçte aksama yaşandığını söyledi.

Ertesi gün ilan edilen ateşkesin, taraflara nihai anlaşmayı şekillendirmek için iki haftalık bir fırsat sunacağı belirtilmişti.

15 Nisan'da Fox Business'a konuşan Trump, "Sona çok yaklaşıldığını düşünüyorum." dedi. Bir gün sonra ise gazetecilere, "İran'la anlaşma süreci çok olumlu görünüyor ve bu iyi bir anlaşma olacak." ifadelerini kullandı.

“HER ŞEYE RAZILAR, YALVARIYORLAR” İDDİASI

17 Nisan'da yaptığı üç ayrı açıklamada Trump, İran'ın "her şeyi kabul ettiğini", anlaşmanın "bir ya da iki gün içinde" sağlanabileceğini ve taraflar arasında "önemli bir görüş ayrılığı kalmadığını" öne sürdü.

20 Nisan'da Truth Social'daki paylaşımında ise sürecin "nispeten hızlı şekilde tamamlanacağını" savundu.

Ancak beklenen sonuç gelmedi. Trump buna rağmen 30 Nisan'da İran'ın hâlâ "anlaşma yapmak için can attığını" söyledi.

MAYIS AYI BOYUNCA AYNI SÖYLEMLER DEVAM ETTİ

Trump, mayıs ayında kısa süreliğine daha temkinli bir dil kullansa da 18 Mayıs'ta Orta Doğu ülkelerinin talebi üzerine askeri operasyonları birkaç gün ertelediğini açıkladı. Gerekçe olarak ise tarafların anlaşmaya "çok yaklaştığını" gösterdi.

Bu süreçte önceki öngörülerinin gerçekleşmediğini de kabul eden Trump, "Anlaşmaya çok yaklaştığımızı düşündüğümüz dönemler oldu ama sonuç alamadık. Ancak bu kez durum biraz farklı." dedi.

Buna rağmen sonraki açıklamalarında benzer ifadeleri sürdürdü. 19 Mayıs'ta savaşın "çok hızlı sona ereceğini" söyleyen Trump, 23 Mayıs'ta ise anlaşmanın büyük ölçüde müzakere edildiğini ve yalnızca son detayların kaldığını savundu.

TRUMP EN SON NE SÖYLEDİ?

Trump, pazar günü yaptığı açıklamada İran ile "nihai anlaşmaya çok yakın olduklarını" söyledi. Ancak İran ile İsrail arasındaki son gerilimin süreci riske attığını belirtti.

Axios'a konuşan Trump, "İran ile nihai bir anlaşmaya çok yakınız. Bunun iyi bir anlaşma olacağını düşünüyorum. Şu anda yaşananların süreci raydan çıkarmasını istemiyorum." dedi.

Trump ayrıca İran'ın müzakerelerde "her şeyi vermeye hazır olduğunu" iddia etti. Ancak bugüne kadar taraflar arasında herhangi bir nihai anlaşma açıklanmış değil.

SAHADA SON DURUM NE?

ABD ordusuna ait bir AH-64 Apache taarruz helikopteri, Hürmüz Boğazı yakınlarında düştü.

Yeni olay, İsrail ile İran arasında son günlerde yaşanan karşılıklı saldırıların ardından bölgede tansiyonun yeniden yükselip sonra da ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimiyle düşmesinin ardından meydana geldi.

ABD ordusunun son aylarda İran'ın kontrolündeki adalara ve İran kıyılarına daha yakın bölgelerde faaliyet göstermesi dikkat çekiyor. Bu durum, Washington ile Tahran arasında boğazın yeniden açılmasına yönelik görüşmeler sürerken bile ABD'nin sert askeri tutumunu koruduğunu gösteriyor.

İran tarfı ise her türlü askeri çatışmaya hazır olduklarını ve Lübnan'da sükunetin anlaşmanın önemli bir parçası olduğunu savunmaya devam ediyor.