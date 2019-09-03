İngiltere'de süpermarket raflarındaki ürünlerin yüzde 30'u Avrupa Birliği üyesi ülkelerden geliyor.

Anlaşmasız çıkışta özellikle meyve sebze fiyatlarında ciddi artış bekleniyor. En kötü senaryoya göre İngilizler alışveriş için yüzde 10 daha fazla ödeyecek.



Anlaşmasız Brexit sonrası ilaç sıkıntısı çekilmesi bekleniyor. İlaçların ve tıbbi malzemelerin ithalatında gecikmeler yaşanabileceği gibi fiyatlarının da artacağı öngörülüyor.



Anlaşmasız çıkışta genel olarak ithalat daha maliyetli hale gelecek. Gümrük kapılarında bekleme süreleri uzayacak.



Cep telefonlarında "roaming" yani "dolaşım" ücretlerinin ve konut fiyatlarının artması bekleniyor.



27 Avrupa Birliği ülkesinde bir milyon 300 bin İngiliz yaşıyor. Anlaşmasız çıkış sonrası bu kişilerin kaldıkları ülkelerde oturma izni için başvurmaları gerekecek.



İngiltere'de 3 milyon 800 bin Avrupa Birliği vatandaşı yaşıyor. Onların da "yerleşik statüsü" için başvuru yapması gerekiyor.



Erasmus öğrencileri için de bir belirsizlik dönemine girileceği tahmin ediliyor. Halen Erasmus yapmakta olanlar için sorun yok ancak gelecek akademik yıl için ne olacağı bilinmiyor.