Anlaşmazlıklar Kuveyt'i 3. kez sandığa götürüyor

SEÇİM SİSTEMİ



Ülkede 23 Ocak 1963'te kurulan Ulusal Meclis 4 yıl süreyle doğrudan halk tarafından seçilen 50 üye ile Emir tarafından atanan Başbakan hariç en fazla 15 bakandan oluşuyor.



Atanarak göreve gelen bakanlar, seçilmiş Meclis üyelerinin üçte birini geçmemeleri kaydıyla görevleri dolayısıyla üye olarak kabul ediliyor.



Beş seçim bölgesine ayrılan ülkede seçmen, her bölgeden 10'ar milletvekili seçerek Meclise gönderecek. 2012 yılının sonuna kadar her seçmen 4 aday için oy kullanma hakkına sahipti. Bu tarihten itibaren oy hakkı her Kuveytli için bir oy ile sınırlandırıldı.



Siyasi partilerin olmadığı Kuveyt'te adaylar seçimlere bağımsız giriyor ve kazandıktan sonra genelde parlamento bloklarını oluşturuyorlar.



Kuveyt Anayasası'nın 57'nci maddesi, parlamento seçimlerinin ardından hükümetin yeniden kurulmasını da öngörüyor.



Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından mevcut hükümet istifasını sunuyor ve Emir, yeni hükümetin kurulması için bir başbakan görevlendiriyor.

