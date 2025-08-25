“Anne ağlama, yakında evde olacağım": Ukraynalı gazeteci 3 yıl sonra özgür

Rusya tarafından üç yıldan fazla bir süredir hücre hapsinde tutulan Ukraynalı gazeteci Dimitro Kiliyuk, Moskova ve Kiev arasında yapılan son esir takası kapsamında serbest bırakıldı.

Khilyuk'un ailesininin onun nerede olduğunan haberi yoktu ancak serbest bırakılması için kampanya yürütüyorlardı. Anne-babası Ukrayna'da ve ülke dışında siyasetçilerle toplantılar yaptı, protestolara katıldı ve vazgeçmeden Rus otoritelere yazdı.



CNN International'ın bildirdiğine göre Kiev'li yetkililler tarafından yayınlanan esir takası videosunda Kiliyuk, Ukrayna sınırını geçer geçmez annesini ararken görüntülendi.

Videoda Kiliyuk'un, "Beni önemsediğini ve benim için endişelendiğini biliyorum. Anne ağlama. Yakında evde olacağım" sözleri duyuldu.

BABASIYLA BERABER GÖZALTINA ALINMIŞTI



Kiliyuk ve babası Vasil, yaşadıkları Kiev'in kuzeyindeki Kozarovychi kasabasının işgali sırasında temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırken Rus birlikleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Baba Vasil Kiliyuk birkaç gün sonra serbest burakılırken Dimitro, iz bırakmadan ortadan kayboldu.

RUSYA "BİZDE DEĞİL" DEDİ

Moskova, diğer mahkumların onu Rusya'daki gözaltı merkezlerinde gördüklerine dair çok sayıda ifadesine rağmen, onu gözaltında tuttuğunu defalarca reddetti.

Rusya Soruşturma Komitesi ve Bryansk'taki Rusya Cezaevi Servisi, Aralık 2022 ve Ocak 2023'te, Kiliyuk'un avukatını onun Rusya'da olmadığına ve hakkında bilgileri olmadığına dair resmi olarak bilgilendirmişti.

