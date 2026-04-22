Anne Hathaway "İnşallah" dedi. Oscar ödüllü yıldız Müslüman mı oluyor?

43 yaşındaki oyuncu Anne Hathaway , yeni filmi The Devil Wears Prada 2’nin tanıtımı sırasında People dergisine verdiği röportajda kullandığı “Allah isterse”, “İnşallah” ifadesiyle gündeme geldi.

Yaş alma üzerine konuşan Hathaway, “Uzun ve sağlıklı bir hayat yaşamak istiyorum. İnşallah.” sözleriyle dikkat çekti. Bu ifade kısa sürede sosyal medya platformlarında viral hale geldi.

Ünlü oyuncu aynı zamanda People dergisi tarafından 2026 yılının dünyanın en güzel kadını seçildi.

"ANNE HATHAWAY MÜSLÜMAN MI?" TARTIŞMASI BAŞLADI

Hathaway’in bu ifadeyi kullanması, sosyal medyada oyuncunun Müslüman olup olmadığına dair spekülasyonlara yol açtı. Ancak oyuncu herhangi bir dine bağlı olmadığını belirtiyor.

Hathaway, Katolik olarak yetiştirildiğini, bir dönem Episkopal Kilisesi’ne de katıldığını ve eşi Adam Shulman’ın Yahudi inancına ait bazı kültürel etkinliklere katıldığını daha önce açıklamıştı.

Bugün ise kendisini “dindar değil, spiritüel” olarak tanımlıyor. Daha önce verdiği bir röportajda dini kimliğiyle ilgili olarak “hiçbir şey” ifadelerini kullanmıştı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Oyuncunun “İnşallah” dediği an, özellikle sosyal medyada geniş yankı buldu. Kullanıcılar esprili yorumlar yaparken, bazıları da bu kullanımın kültürel bir yakınlık göstergesi olduğunu savundu.

İNŞALLAH DİYEN İLK ÜNLÜ İSİM DEĞİL

Hathaway, “İnşallah” ifadesini kullanan ilk Amerikalı ünlü değil. Daha önce Drake, 2018 tarihli bir şarkısında bu kelimeye yer vermişti.

Ayrıca eski ABD Başkanı Joe Biden da 2020 yılında başkanlık tartışmaları sırasında bu ifadeyi kullanmıştı.

YENİ FİLMİ HEYECANLA BEKLENİYOR

The Devil Wears Prada 2, 2006 yapımı asıl filmin devamı olarak yaklaşık 20 yıl sonra izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmde Meryl Streep ve Emily Blunt gibi isimler de rollerine geri dönüyor.

New York moda dünyasında geçen yapımın 1 Mayıs’ta dünya genelinde vizyona girmesi planlanıyor. İlk izlenimlere göre film, yüksek beklentileri karşılayacak gibi görünüyor.