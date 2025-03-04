Anne-kız cinsiyet değiştirdi, baba-oğul oldu!

Brezilya'nın Sao Paolo kentinde yaşayan 38 yaşındaki Raphael, 10 yaşındaki kızı Gustavo ile birlikte cinsiyet değiştirdi.

Biyolojik olarak kadın olarak dünyaya gelen Raphael ve Gustavo, artık kendilerini erkek olarak tanımlıyor. Gustavo, dört yaşında geçiş sürecine başladığını belirtirken, Raphael ise geçtiğimiz yıl kendisini kadın olarak tanımlamayı bıraktığını ve erkek olarak anılmayı talep ettiğini açıkladı.

"BABA DEMEK ZOR OLMADI"

Oyuncu ve öğrenci olan Gustavo, trans ve cisgender karakterleri canlandırdığı projelerde yer aldı. Sürecin kendisi için doğal bir ilerleyiş olduğunu söyleyen Gustavo, “Anneme baba demek zor olmadı” ifadelerini kullandı.



Raphael ise geçiş sürecine ilişkin, “Gustavo’nun bana doğrudan bir etkisi olmadı ama bana cesaret ve güç verdi. Onun desteğiyle kendimle yüzleşebildim” dedi.

Gustavo ve Raphael'in sosyal medyada 25 bin takipçisi bulunuyor.



ÜCRETSİZ YARARLANDILAR



Baba-oğulun geçiş süreçleri, Brezilya Birleşik Sağlık Sistemi tarafından belirlenen protokoller ve Federal Tıp Konseyi’nin önerileri doğrultusunda gerçekleştirildi.

Raphael, Campo Limpo Belediye Hastanesi'nde tedavi görürken, Gustavo ise Psikiyatri Enstitüsü'nün Transdisipliner Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Dış Hasta Kliniği ile Hospital das Clinicas Çocuk Enstitüsü'nün Pediatrik Endokrinoloji Ünitesi'nde takip ediliyor.



KÜRESEL ÇAPTA TARTIŞILIYOR



Öte yandan, cinsiyet geçiş süreçleri dünya genelinde farklı yaklaşımlarla ele alınıyor. Geçtiğimiz Aralık ayında, İngiltere’de 18 yaş altı bireylere ergenliği geciktirici ilaçların süresiz olarak yasaklandığı duyuruldu.

Sağlık Bakanı Wes Streeting, ilaçların çocuklar ve gençler için "kabul edilemez bir güvenlik riski" taşıdığını belirterek, NHS İngiltere ile yeni cinsiyet kimliği hizmetlerinin açılması için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

