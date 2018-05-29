Kıbrıs'ta cinnet getiren bir anne 7 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü.
Olay başkent Lefkoşa'da yaşandı. Sinir krizi geçiren 39 yaşındaki Bilge Lord kunduracı isimli kadın, 7 yaşındaki oğlu Ercan Kaya Kunduracı'yı uyuduğu sırada bıçaklayarak öldürdü.
Cinayetin ardından intihara kalkışan kadını eve gelen babası Tahir Lord buldu.
Torununun cansız bedenini ve kızını yaralı halde gören 64 yaşındaki Tahir Lord kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Cinayet zanlısı Bilge Lord Kunduracı tedavisinin ardından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.