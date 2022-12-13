Anne ve babasının katilini bulana 35 milyon dolar verecek

Kanadalı ünlü milyarder Bernard (Barry) Sherman ve eşi Honey Sherman beş yıl önce evlerinde ölü bulundu.

Polis tarafından yapılan incelemede Sherman çiftinin öldürüldüğü ortaya çıktı. Aradan geçen beş yılda polis henüz aileye ve kamouyouna bir şüpheli sunamadı.

Geçen Aralık ayında Toronto Polisi, halktan bilgi almak için yaptığı bir çağrıda, öldürülmeden bir gün önce çiftin evinin önünde yürüyen bir kişinin video görüntülerini yayınladı ve kameraya yakalanan kişinin bir şüpheli olduğuna inandıklarını ekledi.

PARA ÖDÜLÜ VERİLECEK

Ailenin çocuğu Jonathan Sherman ise anne ve babasının katillerini bulmak için kesenin ağzını açtı. Milyarder çiftin çocuğu Sherman ailesinin ölümüne ilişkin bilgi getiren kişiye 35 milyon dolara yakın para vereceğini açıkladı. Çiftin dört yetişkin çocuğu daha önce Toronto Polisini soruşturmayı ele aldığı için eleştirmişti ve ebeveynlerinin cinayetlerini ayrı ayrı araştırması için özel bir dedektif tutmuştu.

Jonathan Sherman, anne ve babasının ölümünün beşinci yıl dönümü öncesinde Kanada medyasına yaptığı açıklamada, "bu menfur eylemin sorumluları adalet önüne çıkarılana kadar kapatmanın mümkün olmayacağını" söyledi.

ÜLKENİN EN ZENGİNLERİ ARASINDAYDI

Ülkenin önce gelen ilaç şirketi Apotex'in kurucusu ve başkanı Barry Sherman, Kanada'nın en zengin kişilerinden biriydi. O ve eşi Honey, hastanelere, üniversitelere ve Yahudi kuruluşlarına yaptığı milyonluk bağışlarla biliniyordu.

Sherman'ların öldürülmesinden bu yana polis en az 250 tanıkla görüştü, halktan 1.255 ihbar aldı ve 41 tutuklama emri aldı.

Sherman son ifadesinde, anne ve babasının ölümünün bir kabus olduğunu ve cesetlerinin beş yıl önce bulunmasından bu yana acı ve kayıp duygularıyla boğuştuğunu söyledi.



Çiftin oğlu, "Bu ölçülemez acı, kendi iki çocuğumun asla ailemle tanışma ayrıcalığına sahip olamayacağını anladığımda her gün hissediliyor" dedi.



Oğul Jonathan Sherman, ebeveynlerinin "emeklerinin meyvelerinin tadını çıkarmayı ve alacakaranlık yıllarını her büyükanne ve büyükbabanın yapması gerektiği gibi aileleriyle birlikte geçirmeyi hak ettiğini" ekledi.

