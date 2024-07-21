Annelere özel keçilerle yoga: Bekleme listesinde bin kişi var

Rusya'da, hamile ve yeni doğum yapmış annelere yönelik keçilerle yoga seansları gündemde. Büyük ilgi ile karşılaşan etkinlik için bin kişi bekleme listesinde yer alıyor.

Annelere özel keçilerle yoga: Bekleme listesinde bin kişi var

'nın başkenti Moskova'da, Gorki Parkı'nda hamilelere ve yeni doğum yapmış annelere yönelik ilginç bir yoga deneyimi sunuluyor. Keçilerle yoga seanslarına gösterilen ilgi yoğun. 30 kişilik gruplar için bin kişilik bir bekleme listesi oluşmuş durumda.

Yoga minderlerinin arasında dolaşan keçiler, katılımcılar için seansın önemli bir parçası.

Yoga yapanlar, keçilere yakınlaşıp onları sevip besleyebiliyorlar. Bu etkinlikler, anneler arasında hem rahatlama hem de keçilerle doğayla iç içe olma fırsatı sunuyor.

Keçilerle yoga seanslarının her perşembe Gorki Parkı'nda düzenlenmesi planlanıyor.

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