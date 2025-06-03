Annesi “içindeki şeytanları” çıkarmak istedi: 6 yaşındaki çocuk öldü

Samuel Gaines Akademisi isimli okulda öğrenci olan çocuğun 14 Mayıs’tan bu yana devamsızlık yapması üzerine okul yetkilileri çocuğun durumunun kontrol edilmesini istedi. St. Lucie County Şeridi Richard Del Toro’nun açıklamasına göre, çocuğun annesi Rhonda Joyce Paulynice, eve gelen yetkiliyi oğlunun odasına götürdü. Çocuk yatağında ölü bulundu.



Del Toro, basın toplantısında yaptığı açıklamada, annenin Tanrı’nın ona çocuğunun bedenindeki şeytanları çıkarmasını söylediğine inandığını anlattı. Del Toro, “Çocuk hareketsiz hale geldiğinde ve hayatını kaybettiğinde çocuğunun şeytanlardan arındığını hissetti ve oğlunun geri gelmesini bekledi” diye konuştu.



OTOPSİ YAPILDI



Çocuğun cansız bedeni üzerinde otopsi yapıldı. Adli tıp kurumu, devam eden cezai soruşturma sebebiyle herhangi bir bilgi paylaşamayacaklarını bildirdi.



Anne Paulynice’e ikinci derecede cinayet suçlaması yöneltilirken, cumartesi günü hakim karşısına çıkarılan kadına cinayet suçlamasından kefalet hakkı verilmedi.



Del Toro, annenin soruşturma esnasında olay yerinde kah güldüğünü kah ağladığını anlattı. Del Toro’nun açıklamasına göre, evde sadece anne ve oğlu kalıyordu. Şerif Ofisi, daha önce evde yaşayan bir aile üyesiyle ilgili “ev içi sorunlar” ile ilgili ve 17 Mayıs’ta anneyle ilgili “tıbbi bir konu” ile alakalı olarak eve gitmişti. Çocuğun da bundan bir gün sonra, 18 Mayıs’ta öldüğü düşünülüyor.

