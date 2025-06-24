Annesinin baskısıyla modern tıbbı reddetti, 23 yaşında öldü

İngiltere'de 23 yaşındaki Cambridge Üniversitesi mezunu Paloma Shemirani'ye 2023 yılında lenfoma (kan kanseri) teşhisi kondu.

Doktorlar, kemoterapi ile yüzde 80 oranında iyileşme şansı olduğunu söyledi. Ancak Paloma, annesinin etkisiyle kemoterapiyi kabul etmedi.

Kardeşleri Gabriel ve Sebastian Shemirani, BBC’ye verdikleri röportajda, annelerinin Paloma’yı hem modern tıptan hem de çevresindeki insanlardan izole ettiğini ve “alternatif” yöntemlere yönlendirdiğini söyledi. Paloma, sonunda sahte bilimsel temellere dayanan Gerson terapisi gibi yöntemlerle iyileşmeye çalıştı. Bu, kanseri bitkisel diyet ve kahve lavmanları ile tedavi etmeye çalışan, bilim dışı bir uygulama.



Paloma’nın annesi Kate Shemirani, pandemi döneminde yaydığı komplo teorileriyle tanınan bir figür. 2021 yılında, aşı karşıtlığı, maske karşıtlığı ve sağlık çalışanlarına yönelik tehdit içeren söylemleri nedeniyle hemşirelik lisansı iptal edildi.

ANNESİ DAHA ÖNCE YASAKLANDI

Pandemi sürecinde sosyal medyada Covid aşılarının “şeytan içerdiğini”, 5G teknolojisiyle bağlantılı olduğunu, hatta “aşı ekiplerinin ölüm mangaları” olduğunu iddia etmişti. Bu nedenle Twitter (şimdiki X), TikTok ve Facebook gibi platformlardan birçok kez yasaklandı, ancak zamanla yeniden bazı platformlara geri döndü.



Kate Shemirani, daha önce meme kanseri teşhisi almasına rağmen geleneksel tedaviler sonrası, iyileşmesini “bitkisel takviyelere ve vitamin enjeksiyonlarına” bağlamış ve tıbbı reddeden görüşlerini radikalleştirmişti.

"ANNESİNİN ETKİSİ ÇOK BÜYÜKTÜ"

Paloma’nın yakın arkadaşı Chantelle, BBC’ye yaptığı açıklamada, “Onun kendi başına bu kararları verecek ideolojik kararlılığa sahip olduğunu düşünmüyorum. Annesinin etkisi çok büyüktü” dedi.



Paloma, annesinin baskısı nedeniyle çevresindeki insanlara sırt çevirdi; doktorların endişelerine rağmen tedavi almadı. Kanseri hızla yayıldı, yeni tümörler çıktı. Kardeşi Gabriel, yasal yollarla Paloma'nın tıbben değerlendirilmesini sağlamaya çalıştı, ancak başaramadan Paloma 2024 Temmuz’unda tümöre bağlı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.



Kate Shemirani, Paloma’nın ölümünden sonra İngiliz sağlık sistemi NHS’i suçlayarak, "kızım ilaçlar yüzünden öldü" iddiasında bulundu. Hiçbir tıbbi kanıt sunmamasına rağmen sosyal medya hesaplarında “NHS cinayet işledi” gibi ifadelerle dikkat çekti. Hatta kızının adını kullanarak bağış kampanyaları düzenlediğini de duyurdu.



Kate ayrıca, hemşirelik mesleğinden men edilmiş olmasına rağmen kendi internet sitesinde hala bire bir sağlık danışmanlığı hizmeti ve vitamin takviyeleri satmaya devam ediyor.