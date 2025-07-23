"Anormal ödül" İtalya'yı yerinden oynattı

İtalya'da Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini'nin "İsrail'in en iyi dostu" ödülü alması, muhalefet partileri tarafından sert şekilde eleştirildi.



Salvini’ye ödülün, "zor zamanlarda cesaretle İsrail’in yanında yer aldığı" için verildiği belirtilirken, aşırı sağcı siyasetçi de bu ödülü almaktan "onur duyduğunu" kaydetti.



Muhalefet partisi 5 Yıldız Hareketi (M5S) Milletvekili Stefania Ascari, meclis genel kurulunda yaptığı konuşmada, ödüle sert tepki göstererek şöyle konuştu:



"Söylemeliyim ki, bir ödül verildi, anormal bir ödül. Bu kişi, İtalya Cumhuriyeti'nin bakanı ve başbakan yardımcısı; İtalya ile İsrail arasındaki ilişkileri güçlendirdiği için ödüllendirildi. Yani her gün insanları öldüren, açlığı ve susuzluğu bir soykırım aracı olarak kullanan, çocuklar da dahil olmak üzere binlerce insanı katleden terörist ve suçlu bir hükümetle ilişkileri dolayısıyla."

"İSRAİL HÜKÜMETİ İZOLE EDİLMELİ"



Gazze'de çocukların yaşadıklarının insanlık dışı olduğunu belirten Ascari, "Bu, büyük bir utanç. Bu, bir rezalet. 60 bin insan katledildikten, 20 bin çocuk öldürüldükten sonra böyle bir şey yapılması rezaletin daniskası. İtalya, bu soykırımcı terörist hükümetle tüm askeri ve ekonomik ilişkilerini kesmelidir. Bu (İsrail) hükümet izole edilmeli, yaptırıma uğramalı ve işlediği suçlardan dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesi önünde yargılanmalıdır. Sizden rica ediyorum, yeniden insan olun" ifadelerini kullandı.



M5S Grup Başkanvekili Riccardo Ricciardi de "Her gün dayanılmaz suçlar işleyen ve çocukları aç bırakan insanlarımız var ama başbakan yardımcısı onlardan ödül almaya gidiyor." diyerek Salvini'yi eleştirdi.

"ÇOCUKLARI ÖLDÜRENLERLE SUÇ ORTAKLIĞI"



Bir diğer muhalefet partisi Yeşil ve Sol İttifak’ın lideri Angelo Bonelli de Salvini'de layık görülen ödül, "Salvini’ye atfedilen cesaret, çocukları öldüren, hastaneleri yerle bir eden, su ve yiyecek almak için sırada bekleyenleri hedef alan bir devlete sessizce suç ortaklığı yapmaktır" dedi.



Sosyal medya platformlarında da çok sayıda Filistin destekçisi kullanıcı, ödülü alan Salvini ve İtalyan hükümetine tepki gösterdi.



Salvini’nin aldığı ödül, koalisyondaki ortağı ve diğer Başbakan Yardımcısı aynı zamanda Dışişleri Bakanı olan Antonio Tajani’ye de sorulurken Tajani, "Salvini'nin ödülleri hakkında yorum yapmamalıyım" yanıtını verdi.



Tajani, hükümet olarak resmi tutumlarının, 21 Temmuz'da 20'den fazla ülkeyle yaptıkları İsrail'e Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarına yönelik çağrıda bulunan açıklamada ifade edilen hususlar olduğunu belirtti.



Salvini, şubat ayında da İsrail’e resmi bir ziyaret yapmış, burada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de görüşmüş, o dönemde de bu ziyaret, İtalya’da eleştiri ve tepkiyle karşılanmıştı.

