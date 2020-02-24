Ansefalit yaşadığı son beş yılı unutturdu

Ansefalit, bazı virüsler vücutta yayıldığında ortaya çıkabilecek, potansiyel olarak hayatı tehdit eden bir şişliktir.

Georgia Lee 22 yaşında Ansefalit oldu. Yaşadığı hastalık ona beş yılını unutturdu.

Hastalığın nasıl başladığını anlatan Georgia, iki hafta boyunca baş ağrısı çektiğini söyledi. Ağrı kesicilerin işe yaramadığını anlatan Georgia, bir gün erkek arkadaşına anlamsız bir mesaj atmasıyla durumu fark etmeye başladığını dile getirdi.

Bir gün sonra bir tuhaflık olduğundan şüphelenen babası, Georgia’yı hastaneye götürdü. Öncelikle doktorlar menenjit olduğunu sandılar. Ancak nöbet geçirdikten sonra ansefalit teşhisi konuldu.

Nöbet geçirdikten sonra hastanede Georgia’ya kaç yaşında olduğu sorulduğunda 17 yaşında olduğunu söyledi ve 17 yaşından sonrasını hatırlamadığı fark edildi.

Olayın üstünden bir yıl geçtikten sonra bile Georgia hala kendisini 23 yaşından daha küçük hissettiğini söylüyor. Hafızası tamamen geri dönmedi, üniversite okuduğunu hatırlamıyor.

İyileşme sürecinde birçok arkadaşını her gün ziyaret ediyor, toplu taşıma kullanılar ve bazı günlük görevleri yeniden öğrenmeye çalışıyor.

TAT VE KOKU ALMA DUYUSUNU DA KAYBETTİ

Lee, 18 yaşındayken girdiği ehliyet sınavını da hatırlamadığı için sınava tekrar girmesi gerekiyor.

Hastalığı erkek arkadaşıyla olan ilişkisini de etkiledi. Erkek arkadaşını tekrar tanımaya çalışan Georgia erkek arkadaşıyla ilgili “başlarda o da bu konuyla ilgili gergindi ama bana geçmişimizi anlatarak, fotoğrafları göstererek yardımcı olmaya çalışıyor” diyerek yaşadıkları süreci anlatıyor.



Georgia’nın ansefalitisinin sebebi ise uçuğun neden olduğu herpes simpleks virüsü. Virüs, dudağından boğazına geçerek oradan beyninde iltihap oluşturdu.

Hafızasını kaybetmesinin yanında Georgia’nın tat ve koku alma duyularında da virüsten sonra değişiklikler meydana geldi. “Neredeyse hiç koku almıyorum, eskiden nefret ettiğim her şeyi yiyorum” diye anlatıyor yaşadığı değişiklikleri.

Ansefalit geçmişini aldıktan sonra Georgia geleceği içinde oldukça endişeli. Arkadaşlarının şimdiden kariyerlerine başladığını söyleyen Georgia bir gün üniversitede öğrendiklerini hatırlamayı ümit ediyor.

Ansefalitin her yıl dünya çapında yaklaşık 500 bin kişiyi etkilediğini tahmin ediliyor. Bu vakaların yaklaşık 6 bini İngiltere'de yaşanıyor.