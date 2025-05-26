Antakya'dan Britanya'ya sürpriz yolculuk: 6'ncı yüzyıla ait sırrın peşine düştüler

İngiltere'deki Suffolk'taki Sutton Hoo arazisinde bulunan bir Anglosakson gemisi, İkinci Dünya Savaşı arifesinde keşfedilmesinden bu yana tarih meraklılarını uzun süredir büyülüyor.

1986 yılında bir traktör tırmığı, Bizans dönemine ait bir kovanın parçalarını ortaya çıkardı.

CNN International'da yer alan habere göre ince bir bakır alaşımından yapılmış olan eserde, bir Kuzey Afrika av sahnesi tasvir ediliyor.

Araştırmacılar, altıncı yüzyıla ait bu objenin Antakya'dan Britanya'nın doğu kıyısına alışılmadık bir yolculuk yaptığını düşünüyor.

YENİ KAZILAR ORTAYA ÇIKARDI

Arkeologlar yıllar boyunca kovanın parçalarını bulup bir araya getirdiler, ancak amacına ışık tutabilecek herhangi bir ipucu bulunamadı.

Arkeologlara göre, parçaları bir araya getirilen 6'ıncı yüzyıla ait bir Bizans kovasının ölü yakma kabı olduğu düşünülüyor.



Kovanın parçaları ilk olarak 1986 yılında Sutton Hoo, Suffolk'ta keşfedildi, 2012'de ve 2024'te ise daha fazlası bulundu.



BBC'ye göre arkeologlar, kovanın tabanında yakılmış insan ve hayvan kemiklerinin bulunduğunu ve insan kalıntılarının toplumdaki “önemli bir kişiye” ait olduğuna inanıldığını açıkladı.



National Trust arkeoloğu Angus Wainwright, daha fazla analizin “bu çok özel gömü hakkında daha fazla bilgiyi ortaya çıkaracağını” umduğunu söyledi.

CİNSİYETİ BELİRLENEMEDİ

Geçen yılki kazıda bulunan insan kemikleri arasında bir ayak bileği kemiğinin bir kısmı ve kafatası parçaları da vardı.



Cinsiyet belirlenememiş olsa da bulunan yanmamış bir tarakta sahibine ait antik DNA'nın kalmış olabileceği umuluyor.



Bulunan hayvan kemiklerinin, domuzdan daha büyük bir türe ait olduğu belirtildi. Erken dönem Anglo-Sakson ölü yakma törenlerinde statü göstergesi olarak genellikle atlara da yer verilirdi.



Kova tabanı ve tarağın, daha fazla çalışma ve yeniden yapılandırma yapılabilmesi için dikkatle korunacağı bildirildi.