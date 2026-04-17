Antalya'da dörtlü buluşma. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları görüştü

Antalya Diplomasi Forumu yoğun uluslararası gündemle başladı. Beşinci Antalya Diplomasi Forumu'nun bu yılki teması, "Yarını Tasarlarken, Belirsizliklerle Baş Etmek" olarak belirlendi.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , Beşinci Antalya Diplomasi Forumu marjında Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Üçüncü Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.



18 Mart'ta Riyad'da, 29 Mart'ta ise dört isim İslamabad'da bir araya geldiler. Son olarak bakan yardımcısı düzeyinde 14 Nisan'da İslamabad'da toplantı gerçekleştirilmişti.



ŞARA-FİDAN GÖRÜŞMESİ

Bu kapsamda Türkiye'ye gelen Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, forumun en dikkat çeken isimlerinden biri. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şara tarafından Antalya’da kabul edildi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

PAKİSTAN BAŞBAKANI İLE DE GÖRÜŞTÜ

İran ile ABD-İsrail arasındaki görüşmelere arabuluculuk eden Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de Antalya'ya gelen liderler arasında.

Şerif ve Fidan'ın bölgedeki gelişmeler ve forumla ilgili görüş alışverişinde bulunduğu belirtiliyor.