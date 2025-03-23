Antalya'da iki motosiklet çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Kaza, Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi 5039 sokak üzerinde meydana geldi. Çetin Emeç Caddesi istikametine seyir halindeki Onur E. K.'nin kullandığı motosiklet 5038 sokak kavşağına geldiğinde Nazmi Ç.'nin kullandığı motosiklet ile çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Onur E. K. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Abuzer E. S. yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, yaralanan motosiklet sürücüsüne trafik ekipleri tarafından "plakada okunmamasını sağlayacak şekilde değişiklik yapmak" suçundan 3 bin 809 TL para cezası uygulandı.