Antarktika buzunda 6 milyon yıllık hava bulundu

Antarktika’nın derinliklerinden çıkarılan buz örnekleri, bugüne kadar doğrudan tarihlendirilmiş en eski buz ve hava kalıntılarını ortaya çıkardı.

Woods Hole Oşinografi Enstitüsü’nden buzbilimci Sarah Shackleton liderliğindeki ekip, Allan Hills bölgesinde yerin yüzlerce metre altına gömülü yaklaşık 6 milyon yıllık buz tabakalarına ulaştı.

Shackleton, “Buz çekirdekleri, bilim insanlarının gezegenimizin geçmişine bakmasını sağlayan zaman makineleri gibidir. Allan Hills çekirdekleri, geçmişe sandığımızdan çok daha uzağa gitmemizi sağlıyor." ifadelerini kullandı.

MİYOSEN DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE UZANIYOR

COLDEX projesi kapsamında 150, 159 ve 206 metrelik üç çekirdek örneği alan araştırmacılar, buzul tabakalarında yalnızca Pliyosen (2,6 milyon yıl öncesine kadar) değil, aynı zamanda Miyosen döneminin (yaklaşık 5,3 milyon yıl öncesi) sonuna kadar uzanan buz bulgularına rastladı.

Ohio State Üniversitesi’nden paleoklimatolog Ed Brook, “3 milyon yıllık buz bulmayı umuyorduk, ama bu keşif beklentilerimizi kat kat aştı.” dedi.

6 MİLYON YIL ÖNCE ANTARKTİKA 12 DERECE DAHA SICAKTI

Ekip, argon izotop yöntemiyle doğrudan yaş tayini yaptı ve oksijen izotop analizleriyle o dönemin sıcaklık koşullarını belirledi.

Sonuçlar, 6 milyon yıl önce Antarktika’nın bugüne göre yaklaşık 12 santigrat derece daha sıcak olduğunu gösterdi. Bu soğumanın ise ani değil, kademeli bir süreçle gerçekleştiği tespit edildi.

DÜNYANIN EN ESKİ ATMOSFERİ ARAŞTIRILACAK

Shackleton ve ekibi, mikroskobik hava cepleri içeren bu sıkışmış buz örneklerinden antik atmosfer bileşimini çözmeyi hedefliyor.

Böylece o dönemlerdeki sera gazı oranları ve iklim değişiminin nasıl ilerlediği daha net anlaşılabilecek.

Brook, “Bu olağanüstü eski buzu keşfettikten sonra Allan Hills bölgesinde 2026-2031 arasında kapsamlı yeni bir araştırma programı yürütmeyi planlıyoruz." diyerek, Dünya’nın geçmiş atmosferine ışık tutacak yeni bir dönemin başladığını vurguladı.