Antarktika'da bulundu! 1,2 milyon yıllık buz çekirdekleri incelenecek

Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen "Beyond EPICA - Oldest Ice" projesinin internet sitesinden yapılan açıklamada, bilim insanlarının, buz çekirdeklerinin oluşum dönemlerindeki atmosferik gazlar, toz ve izotopik bileşimleri kaydetmesi sayesinde Dünya'nın 1,2 milyon yılı aşan iklim tarihini aydınlatmayı planladığı belirtildi.



Açıklamada, Antarktika'da yapılan çalışmalar sırasında yaklaşık 2 bin 800 metre derinlikten çıkarılan buz çekirdeklerinin, araştırma gemisindeki eksi 50 derece tutulan konteynırlarla Avrupa'ya taşındığı ifade edildi.

İTALYA'DA KÜÇÜK PARÇALARA AYRILACAK



Buz çekirdeklerinin, 22 Nisan civarında İtalya'ya ulaşacağı, buradan Almanya'ya gönderilerek projeye dahil olan araştırma kurumlarının laboratuvarlarına dağıtılmak üzere küçük parçalara ayrılacağı kaydedildi.



Açıklamada, görüşlerine yer verilen Beyond EPICA projesinin koordinatörü Carlo Barbante, "Geçtiğimiz sondaj sezonunda kayda değer bir başarı elde edildi. Son birkaç günde, son 1,2 milyon yılın ve belki daha da öncesinin geçmiş iklim tarihini ortaya çıkaracak analizler planladık. Numuneleri yakında almayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.