Antarktika’da korku filmi gibi anlar: “Ölüm tehditleri” alan bilim insanlarından yardım çağrısı

Antarktika'daki uzak bir araştırma üssünde görev alan bilim insanları, akıl sağlığının yerinde olmadığını söyledikleri bir ekip üyesinin saldırısına ve ölüm tehditlerine maruz kaldıklarını açıklayarak kurtarılmaları için yardım istedi.



Güney Afrika'nın Sunday Times gazetesinin gündeme getirdiği olayda SANAE IV üssünde ilk olarak geçen ay bir ekip üyesinin yetkililere e-posta gönderdiği ve ekipteki bir erkeğin üs liderine saldırarak tehditlerde bulunduğunu bildirdiği öğrenildi.



Gazetenin yayınladığı yardım çağrısı niteliğindeki e-postada "Davranışları çok rahatsız edici bir noktaya tırmandı. Kendi güvenliğim konusunda derin endişelerim devam ediyor, sürekli olarak bir sonraki kurban olup olmayacağımı merak ediyorum” ifadeleri yer alıyor.



Raporda zanlının ölüm tehdidinde bulunduğu ve bir ekip üyesini başka birine cinsel saldırıda bulunmakla suçladığı iddia edildi.

E-postada, "Ayrıca, [başka bir ekip üyesini] öldürmekle tehdit etti ve bu da korku ve sindirme ortamı yarattı. Şimdi benim ve tüm çalışanların güvenliğini sağlamak için acilen harekete geçilmesi elzem” deniyor.

EKİP 9 ARAŞTIRMACIDAN OLUŞUYOR



BBC'ye göre, 9 araştırmacıdan oluşan bir ekip, Güney Afrika Ulusal Antarktika Programı tarafından yönetilen ve Güney Afrika Ulusal Antarktika Seferi öncülüğünde işletilen SANAE IV'te kışı geçirecekti.



Üs, Antarktika buz sahanlığının kenarından yaklaşık 170 kilometre, Güney Afrika'dan ise 4.000 kilometreden fazla uzaklıkta. Üssün ortalama sıcaklığı kış aylarında eksi 23 dereceye düşüyor ve rüzgar hızları saatte 200 kilometrenin üzerine çıkabiliyor.



Araştırma misyonlarını denetleyen Güney Afrika Çevre Bakanlığı, pazartesi gecesi yaptığı açıklamada, üs liderine yönelik saldırının 27 Şubat'ta bildirildiğini ve yetkililer ile danışmanların "üste arabuluculuk yapmak ve ilişkileri yeniden kurmak için" uzaktan müdahale ettiğini söyledi. Ekip üyeleriyle neredeyse her gün görüştüklerini de ekledi.



Bakanlık, "Fail daha ileri psikolojik değerlendirmelere gönüllü olarak katıldı, pişmanlık gösterdi ve gönüllü olarak iş birliği yaptı" açıklamasında bulundu.



İddiaların halen araştırıldığı belirtiliyor.

