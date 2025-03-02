Antarktika’da TikTok etkisi: Dünyanın en soğuk noktası tatil merkezi halinde geldi

Dünyanın en soğuk kıtası Antarktika, son yıllarda şaşırtıcı bir şekilde lüks tatil destinasyonlarından biri haline geldi. İspanyol gazetesi El País, kıtanın artan turizm potansiyelini ve bunun doğaya olan etkilerini mercek altına aldı.

Habere göre, bu değişimin arkasında sosyal medyanın, özellikle TikTok’un büyük etkisi var. Penguenlerin doğal yaşam alanları, sosyal medya videoları sayesinde turistlerin ilgi odağı haline geldi. Lüks gemilerle bölgeye taşınan turistler, yalnızca buzulları ve vahşi yaşamı gözlemlemekle kalmıyor; aynı zamanda DJ performansları eşliğinde dans ediyor, penguen kostümleriyle yüzüyor ve buzullardan kopardıkları parçaları içkilerine atarak keyif yapıyor.



LÜKS TURLAR, EĞLENCELER VE EKOLOJİK TEHDİTLER

El País’in haberine göre, Antarktika’ya gelen lüks kruvaziyerlerden biri olan Roald Amundsen gemisi, kişi başı 22 bin dolar ödeyen 500 yolcuyu taşıyor. Ancak bu, kıtaya ulaşan tek gemi değil. Son yıllarda bölgeyi ziyaret eden turist sayısında ciddi bir artış yaşandı.



Uluslararası Antarktika Tur Operatörleri Birliği (IAATO) verilerine göre, 1990’ların başında yılda yaklaşık 7 bin kişi kıtayı ziyaret ederken, bu rakam 2017’de 44 bine, 2024’te ise 125 bine ulaştı. Bu büyük artış, bölgenin ekosistemine zarar veriyor.



Bilim insanları, turistlerin beraberinde istilacı türler getirme riskine dikkat çekiyor. Ayrıca, 2022’de yayımlanan bir bilimsel araştırmaya göre, ziyaretçiler nedeniyle Antarktika’daki karların daha hızlı eridiği tespit edildi. Ekolojistler, kıtada alışılmadık derecede yüksek karbondioksit seviyeleri görüldüğünü belirtiyor.



ANTARKTİKA'DA TURİZME VERGİ

Antarktika Antlaşması’na taraf olan ülkeler, turizmi sıkı kurallara bağlamak için harekete geçti. Haziran ayında yapılacak zirvede, ziyaretçilerden vergi alınması önerisi masaya yatırılacak.



İspanya Kutup Komitesi’nin başındaki biyolog Antonio Quesada, turistlerin bilim insanları ve askerleri gördüklerinde şaşkınlık yaşadıklarını belirterek, kıtanın turistik bir eğlence merkezi olarak görülmesinin bilimsel çalışmaları ve ekosistemi tehdit ettiğini vurguladı.



Öte yandan, iklim değişikliği de Antarktika’nın doğasını hızla dönüştürüyor. Nature Geoscience dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, kıtadaki bitki örtüsü son 40 yılda 10 kat büyüdü. 1986’da yalnızca 1 kilometrekare olan bitki örtüsü, 2021 itibarıyla 12 kilometrekareye yayılmış durumda.

Antarktika, yalnızca bilim insanlarının değil, artık turistlerin de akınına uğruyor. Ancak uzmanlar, kıtanın doğasının korunması için acil önlemler alınması gerektiğini söylüyor. Önümüzdeki yıllarda turizme yönelik daha sıkı regülasyonlar getirilip getirilmeyeceği merak konusu.