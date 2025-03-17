Antarktika'nın gizemi çözülüyor: Buzları kaldırdılar, dev kıta ortaya çıktı

İngiliz Antarktika Araştırmaları (BAS) liderliğindeki uluslararası bilim insanları, Antarktika'nın buzul örtüsünün altındaki manzaranın şimdiye kadar oluşturulmuş en ayrıntılı haritasını tamamladı. Bedmap3 olarak adlandırılan bu çalışma, 60 yılı aşkın araştırma verilerini bir araya getirerek, kıtanın daha önce görülmeyen bölümlerini gözler önüne seriyor.



Uçaklar, uydular, gemiler ve köpekli kızaklar tarafından elde edilen verilerle hazırlanan harita, Antarktika'nın 27 milyon kilometrekarelik buzul örtüsünün altındaki gizli dağları ve derin kanyonları net bir şekilde ortaya koyuyor. Scientific Data dergisinde yayınlanan haritayla birlikte, kıtanın en kalın buzlarının yerleri de gün yüzüne çıktı. Eski verilere göre Adélie Land'deki Astrolabe Havzası'nda olduğu tahmin edilen en kalın buz, yapılan yeni yorumlamalarla Wilkes Land'deki bir kanyona kaydırıldı. Buradaki buz, 4.757 metre kalınlığında, yani Birleşik Krallık'taki Shard gökdeleninin 15 katından daha yüksek.



ANTARKTİKA'NIN ISINAN İKLİME TEPKİSİ



Bedmap3 haritası, bilim insanlarının Antarktika'nın buz tabakası ile yatak arasındaki etkileşimleri incelemelerine olanak tanıyacak önemli bir araç haline gelmiş durumda. Bu yeni harita, sıcaklıkların arttığı bir ortamda, buz tabakasının nasıl hareket edeceğine dair daha iyi tahminler yapılabilmesini sağlayacak. BAS'ta buzul bilimci Dr. Hamish Pritchard, haritanın, buzun kıta boyunca nasıl hareket ettiğini ve kıtanın iç yapısının buzun akışını nasıl etkilediğini anlamalarına yardımcı olacağını belirtiyor.

