Geçtiğimiz günlerde tarihin en büyük halka arzına imza atan yapay zeka şirketi Anthropic'in üst yöneticisi (CEO) Dario Amodei, insanoğlunun özgür iradesini yapay zekaya teslim etmesini istediği yönündeki iddiaları reddederek böyle bir düşüncenin kendisine atfedilmesini "saçmalık" olarak nitelendirdi.

Claude yapay zeka modellerinin geliştiricisi Anthropic'in CEO'su Amodei, X hesabından uzun bir paylaşım yaparak, "Hayır, insanın özgür iradesini yapay zeka sistemlerine teslim etmemiz gerektiğine inanmıyorum; böyle bir şeyi savunduğumu söylemek de saçmalık. Meşruiyeti veya kendi kaderini tayin hakkını, verimlilik ya da güvenlik uğruna asla kurban etmemeliyiz." ifadelerini kullandı.



İSİM VERMEDEN DİĞER YAPAY ZEKA ŞİRKETİ CEO'LARINI ELEŞTİRDİ



Paylaşımında herhangi bir isim vermeyen Amodei'in, "Yapay zeka sadece bir araç olmalı diye sloganlar atan ancak ürünlerinde farklı hiçbir şey yapmayan" bazı yapay zeka CEO'larını hedef aldığı yorumları yapılıyor.

Süper zeki yapay zeka araçlarının, "insanları evcil Labrador köpeklerine dönüştüreceği" fikrini uzun süredir savunan Elon Musk , Amodei'nin açıklamasını tek kelimelik bir yorumla, "İlginç" diyerek yeniden paylaştı.

“KRİTİK DURUMLARDA KONTROLÜ YAPAY ZEKAYA DEVRETMEK İSTİYORUZ” DEMİŞTİ



Amodei, şubat ayında The New York Times'a yaptığı açıklamada, "Hayati önem taşıyan ve güvenlik açısından kritik durumlarda kontrolü gerçekten yapay zekaya devretmek istiyoruz." demişti.

2024'ün sonlarında ise yapay zeka sistemlerinin lider olacağı ve insanlara ya da diğer yapay zeka sistemlerine emirler vereceği iddiasında bulunmuştu.



Anthropic'in güvenlik sorumlularından Evan Hubinger de, eylül ayındaki bir açıklamasında, "Yapay zekanın tüm insanları öldürebileceğine gerçekten tüm samimiyetimizle inanıyoruz." demişti.